Termal Otellerde Doluluk Yüzde 90'ı Geçti
13 dakika önce
ZAFER Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (ZAFTODER) Başkanı Ali Gümüşhan, Afyonkarahisar'daki termal otellerde doluluk oranının yüzde 90'ı geçtiğini belirterek, "Yılbaşına hazırız" dedi.
ZAFER Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (ZAFTODER) Başkanı Ali Gümüşhan, Afyonkarahisar
'daki termal otellerde doluluk oranının yüzde 90'ı geçtiğini belirterek, "Yılbaşına hazırız" dedi.
Afyonkarahisar'da termal otellerde yılbaşı hazırlıkları tamamlandı. Pek çok otel, yılbaşına özel konserlerle tatilcileri ağırlayacak. Yılbaşı gecesi İkbal Thermal Hotel'de Turgay Başyayla
, NG Afyon'da Cenk Eren
, Akrones Termal
Hotel'de Bengü
, Korel Termal Hotel'de Samet Açıksu ve Gaye Güzel, Oruçoğlu Termal Hotel'de Esra Özmen, MCG Çakmak Hotel'de Resul Dindar
, Budan Termal'de Mümin Sarıkaya
ve Armağan Uzun
, Sandıklı
Park Otel'de Esen Şeyda ve Safran Hülya Azak konser verecek.
ZAFTODER Başkanı Ali Gümüşhan, konserlerin yanı sıra zengin mönüleriyle de tatilcilere eşsiz bir gece sunacaklarını kaydetti. Termal otellerdeki doluluk oranının yüzde 90'ı geçtiğini belirten Gümüşhan, "Misafirlerimiz termal ve şifalı su eşliğinde yeni yıla dinlenmiş girecek. Rezervasyonlarımız sürüyor. Yılbaşı günü doluluk oranının yüzde 100'e ulaşmasını bekliyoruz" dedi.
- Afyonkarahisar
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:05 Kaynak: DHA
Otel Müdüründen Stajyer Öğrenciye Taciz: Karımı Boşayıp Seninle Evleneceğim
Nihat Hatipoğlu, Bülent Yapraklıoğlu'nu Eleştirdi: Bu Hakkı Size Kim Verdi?
Atatürk Havalimanından İstanbul Havalimanına Taşınma Tarihi Belli Oldu
Yazdırdığı Plaka Davalık Olan Gurbetçi Türk, Hukuk Mücadelesini Kazandı