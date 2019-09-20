Son Dakika Haberleri: Terme'de okul kantinleri denetlendi
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Terme'de okul kantinleri denetlendi

17 dakika önce

Terme Belediyesi zabıta ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasının ardından okul kantinlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Terme'de okul kantinleri denetlendi, System.String[]

Terme Belediyesi zabıta ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasının ardından okul kantinlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırlarında bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerde bulunan kantinleri denetledi.

Denetimlerde yeni yönetmelikler hakkında bilgi veren ekipler, hijyen, ürünlerin son kullanma tarihleri, sağlıklı gıda maddesi satışını kontrol etti.

Sağlık Bakanlığınca satışı yasaklanan gıdalar, şeker, çikolata gibi ürünlerin ve kırmızı gruba giren gazlı içecek satışlarını kontrol eden ekipler, ayrıca okul önlerinde aşırı hız yapılmasını önlemek için okul müdürlerinden ve ilçe milli eğitim müdürlüğünden gelen talepleri değerlendirdi.

Terme Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenliği için okul güzergahlarında hız kasisleri yaptı.

Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Terme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:18 Kaynak: AA
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