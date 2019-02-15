Son Dakika Haberleri: Terme'de Sokak Hayvanları İçin Çalışma

Terme'de Sokak Hayvanları İçin Çalışma

39 dakika önce

Terme Belediyesi tarafından sahipsiz sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılamak amacıyla şehrin çeşitli yerlerine yemek ve su kapları yerleştirildi.

Terme'de Sokak Hayvanları İçin Çalışma, System.String[]
Terme Belediyesi tarafından sahipsiz sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılamak amacıyla şehrin çeşitli yerlerine yemek ve su kapları yerleştirildi.

Terme'de, sokak hayvanlarının doğal ortamda yaşamlarını sürdürmesi amacıyla hayvanseverlerin sokak hayvanları için kuru mama, yem ve su koyabilmesi için çeşitli yerlerde beslenme noktaları oluşturuldu.

Belediye Başkanı Şenol Kul, belediyeciliğin sadece insanlara değil, kentte yaşayan tüm canlılara hizmet anlamına geldiğini bildiklerini söyledi.

Hayvan dostu bir belediye olarak en az insanlar kadar hayvanların da korunması ve ihtiyaçlarının karşılanması gerektiği bilinciyle hareket ettiklerini anlatan Kul, "Onlar için hayata geçirdiğimiz bekletme istasyonu, şehrin çeşitli noktalarına yerleştirdiğimiz hayvan sulukları, hayvan nakil aracı gibi projelerimizden sonra şimdi de özellikle kış aylarında kötü hava koşulları sebebiyle yemek bulamayan evsiz hayvanların aç ve susuz kalmamaları için ilçemizin belirli noktalarına beslenme odakları oluşturulmuştur. Her canlının yaşama hakkına sahip olduğu anlayışını benimseyerek imkanlar ölçüsünde sokak hayvanları için çok sayıda çalışmayı hayata geçirdik." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:23 Kaynak: AA

Terme, Güncel
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