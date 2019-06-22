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Terme'de taşan dereler ovaları su altında bıraktı

50 dakika önce

Terme'de taşan dereler ovaları su altında bıraktıSAMSUN - Samsun'un Terme ilçesinde sağanaktan dolayı taşan dereler nedeniyle ovalar sular altında kaldı.

Terme'de taşan dereler ovaları su altında bıraktı
SAMSUN - Samsun'un Terme ilçesinde sağanaktan dolayı taşan dereler nedeniyle ovalar sular altında kaldı.
Terme ilçesinde dün geceden beri devam eden sağanak nedeniyle evler, iş yerleri su altında kalırken ulaşımda da aksamalar meydana geldi. Sağanak, ilçedeki Sakarlı ve Miliç Mahalleleri arasından geçen Miliç Deresi'ni taşırdı. Derenin taşması nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı ve mahsuller zarar gördü. İlçede ayrıca, bazı yerlerde yollar çökerken ağaçların da devrildiği gözlendi. Ayrıca Sakarlı Mahallesi'ndeki bir köprü yıkıldı.
Terme'de taşan dereler ovaları su altında bıraktı
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 04:29 Kaynak: İHA
Sakarlı, Samsun, Terme, Güncel
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