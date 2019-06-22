Terme'de taşan dereler ovaları su altında bıraktı
50 dakika önce
Terme'de taşan dereler ovaları su altında bıraktıSAMSUN - Samsun'un Terme ilçesinde sağanaktan dolayı taşan dereler nedeniyle ovalar sular altında kaldı.
Terme
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 04:29 Kaynak: İHA
'de taşan dereler ovaları su altında bıraktı
SAMSUN - Samsun
'un Terme ilçesinde sağanaktan dolayı taşan dereler nedeniyle ovalar sular altında kaldı.
Terme ilçesinde dün geceden beri devam eden sağanak nedeniyle evler, iş yerleri su altında kalırken ulaşımda da aksamalar meydana geldi. Sağanak, ilçedeki Sakarlı
ve Miliç Mahalleleri arasından geçen Miliç Deresi'ni taşırdı. Derenin taşması nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı ve mahsuller zarar gördü. İlçede ayrıca, bazı yerlerde yollar çökerken ağaçların da devrildiği gözlendi. Ayrıca Sakarlı Mahallesi
'ndeki bir köprü yıkıldı.
Erdoğan'dan İstanbullulara 23 Haziran çağrısı: Muhakkak sandığa gidip hakkınıza sahip çıkın
AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: Ulaşım ve su indirimi AK Parti'nin teklifi, CHP'nin teklifi farklı
Sel sularının sürüklediği çocuğu kurtaran kahraman adam o anları anlattı
Karadeniz'de suyun ısısı aniden yükseldi! Uzmanlardan açıklama geldi