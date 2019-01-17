Terminalin Üst Katları Sağlık Merkezi Olarak Hizmet Verecek
1 saat önce
Ayazlı Mahallesi ve Sapak bölgesi ile Akevler muhitinde oturan vatandaşların sağlık hizmeti alabilmeleri için artık ilçe merkezine gelmelerine gerek kalmayacak.
Ayazlı Mahallesi ve Sapak bölgesi ile Akevler muhitinde oturan vatandaşların sağlık hizmeti alabilmeleri için artık ilçe merkezine gelmelerine gerek kalmayacak. Akçakoca
Belediyesi terminal binasının üst katlarının sağlık merkezine dönüştürülmesi için başlatılan çalışmalar da sona geliniyor. Sağlık merkezi kurulumu için üst düzey bir heyet şehirlerarası terminalinde incelemelerde bulundu.
Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici
ile birlikte ; Düzce
İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz
, Düze Kamu Hastaneleri Birliği Başkanı Ahmet Zengin, Düzce Halk Sağlığı Başkanı Ökkeş Kepek ve Akçakoca İlçe Sağlık Müdürü Numan Çabuk
terminal binasını baştan sona dolaştı.
Sağlık bürokrasisi ve teknik elemanlardan oluşan heyet terminal binasının uygunluğunu ile ilgili detaylı bir incelemede bulundu ve sağlık merkezinin en kısa sürede hizmet vermeye başlayacağı bildirildi. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:52 Kaynak: İHA
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