TERMOMETRELER 33 DERECEYİ GÖSTERDİ, VATANDAŞ SAHİLE AKIN ETTİ - Son Dakika

Hava sıcaklıkların artmasıyla serinlemek isteyen İstanbullular Dragos Sahili'ne akın ettiGüneşli havayı fırsat bilen İstanbullular Kartal'da bulunan Dragos Sahili'ne akın etti. Sahile gelenler serinlemek için denize girdi. Kimileri denize iskeleden atladı, kimileriyse şişme botun üzerinde güneşlendi. Termometrelerin 33 dereceyi gösterdiği hava sıcaklığında denize girenler bazen sosyal mesafe kuralına uymadı. Serinlemek için denize giren Mustafa Genç, "Evdeyken bile terliyoruz. Çok sıcak. Gerekirse denizden bile çıkmamayı düşünüyorum" dedi.

- İstanbul