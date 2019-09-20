Son Dakika Haberleri: Terör ihbarı üzerine durdurulan araçtan kaçak göçmen çıktı
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Terör ihbarı üzerine durdurulan araçtan kaçak göçmen çıktı

1 saat önce

Terör ihbarı üzerine durdurulan araçtan kaçak göçmen çıktıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde terör örgütü üyelerinin bulunduğu bir aracın il merkezine girdiği ihbarı üzerine polis ekipleri hemen harekete geçti.

Terör ihbarı üzerine durdurulan araçtan kaçak göçmen çıktı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde terör örgütü üyelerinin bulunduğu bir aracın il merkezine girdiği ihbarı üzerine polis ekipleri hemen harekete geçti. Yolda yoğun güvenlik önlemleri alınırken, durdurulan araçtan kaçak göçmen çıktı.

Olay, Tekirdağ - İstanbul yolu üzeri TOKİ uygulama noktası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne'nin Keşan ilçesi istikametinden Tekirdağ il merkezine doğru terör örgütü üyelerini taşıdığı iddia edilen bir araç ihbarı üzerine Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri anında harekete geçti. Polis ekipleri yolda yoğun güvenlik önlemleri alarak, şüpheli aracı durdurdu. Aracın durdurulması üzerine şüpheli şahıslar araçtan indirildikten sonra yere yatırıldı. Şahısların üstleri ve aracın içi didik didik aranırken, yapılan kimlik tespitinde şüphelilerin kaçak göçmen oldukları anlaşıldı.

Paraları alınıp geri göndermişler

Kimlikleri tespit edilen 6 Irak uyruklu şahsın alınan ifadelerinde, Yunanistan'dan paraları, cep telefonları ve değerli eşyalarının alındıktan sonra tekrar Türkiye'ye gönderildiklerini belirttiler. Daha sonra Türk vatandaşı sürücü ve 6 Iraklı, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Terör ihbarı üzerine durdurulan araçtan kaçak göçmen çıktı

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:23 Kaynak: İHA
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