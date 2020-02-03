Terör kurbanı tıp öğrencisi adına Soma'da kütüphane açıldı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Terör kurbanı tıp öğrencisi adına Soma'da kütüphane açıldı - Son Dakika

Terör kurbanı tıp öğrencisi adına Soma'da kütüphane açıldı

6 saat önce

İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında hayatını kaybeden 19 yaşındaki tıp fakültesi 2. sınıf öğrencisi Mustafa Berkay Akbaş adına Manisa'nın Soma ilçesinde kütüphane açıldı.

Terör kurbanı tıp öğrencisi adına Soma'da kütüphane açıldı, System.String[]

İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında hayatını kaybeden 19 yaşındaki tıp fakültesi 2. sınıf öğrencisi Mustafa Berkay Akbaş adına Manisa'nın Soma ilçesinde kütüphane açıldı.

1907 Üniversiteli Fenerbahçeliler Birliği (ÜNİFEB) üyesi Doğuş Üniversitesi öğrencileri tarafından, Soma'nın kırsal mahallesi Karacakaş'ta bulunan ilkokulda şehit Akbaş adına oluşturulan kütüphane törenle açıldı.

Oğlunun adının verildiği kütüphaneyi gezen anne Zeynep Akbaş duygusal anlar yaşadı.

Berkay Akbaş'ın babası Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salim Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke genelinde oğlu adına 3 kütüphane açıldığını söyledi.

Oğlunu kaybettiği için üzgün olduğunu dile getiren Akbaş, "Böyle bir coğrafyada, böyle bir katkıdan dolayı mutluluğumu paylaşmak istiyorum. Belki biz Soma'ya hiç gelmeyecektik. Somalılar da Berkay'ı hiç tanımayacaklardı ama ben inanıyorum öğrenciler bu salona girdiklerinde Berkay'ı görecekler. Onun ortaya koyduğu idealleri onlar da kendilerine hedef koyacaklar." diye konuştu.

Doğuş Üniversitesi 1907 ÜNİFEB Kulübü Başkanı Samet Hıdır da "7 bölgede 7 Berkay Akbaş Kütüphanesi" parolası ile yola çıktıklarını, topladıkları bağışlarla Sinop ve Tekirdağ Çorlu'nun ardından Soma'da 3. kütüphaneyi oluşturduklarını ifade etti.

Kütüphanenin açılışına Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Soma Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ekşi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Can, Soma Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cem Doğan, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

İstanbul Beşiktaş, Berkay Şahin, Manisa, Soma, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:16 Kaynak: AA
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