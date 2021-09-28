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Terör operasyonunda yakalanan 8 kişiden 3'ü tutuklandı - Son Dakika

Terör operasyonunda yakalanan 8 kişiden 3'ü tutuklandı

28.09.2021 10:29
Terör operasyonunda yakalanan 8 kişiden 3'ü tutuklandı, System.String[]

Eskişehir'de gerçekleştirilen terör operasyonunda yakalanan 8 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de gerçekleştirilen terör operasyonunda yakalanan 8 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi, terör örgütü üyelerinin yakalanması, terör örgütleriyle ilişki içinde bulunan, yardım ve yataklık yapan kişilerin tespit edilerek yakalanması amaçlarıyla çalışmalar başlatıldı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "FETÖ Silahlı Terör Örgütü üyesi Olmak" suçundan haklarında arama kararı çıkarttığı 3 kişi ile Şanlıurfa Sulh Ceza Mahkemesi'nin "PKK/KCK/YPG/YDG-H Silahlı Terör Örgütü üyesi Olmak" suçundan haklarında yakalama kararı çıkarttığı biri kadın 2 kişi Eskişehir'de ikamet ettikleri evlere düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Ayrıca sosyal paylaşım hesapları üzerinden PKK/YPG/KCK terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli, Eskişehir'de bulunan ikametlerinde yakalanarak "Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlemleri yapıldı.

"FETÖ Silahlı Terör Örgütü üyesi Olmak" suçundan araması olan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından Konya Cumhuriyet Savcılığı'na teslim edildi. Konya'da mahkemeye çıkarılan şüphelilerin tutuklanarak cezaevine gönderildikleri öğrenildi.

"PKK/KCK/YPG/YDG-H Silahlı Terör Örgütü üyesi Olmak" suçundan yakalanan 1'i kadın 2 kişi, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sosyal paylaşım hesapları üzerinden PKK/YPG/KCK terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 3 kişi de Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatlarıyla ifadeleri alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Terör operasyonunda yakalanan 8 kişiden 3'ü tutuklandı

Eskişehir, Terör, YPG, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Terör operasyonunda yakalanan 8 kişiden 3'ü tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Terör operasyonunda yakalanan 8 kişiden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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