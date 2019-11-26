Son Dakika Haberleri: Terör örgütlerinin propagandasını yapan şahıs yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Terör örgütlerinin propagandasını yapan şahıs yakalandı - Son Dakika

Terör örgütlerinin propagandasını yapan şahıs yakalandı

6 saat önce

Balıkesir'de jandarma ekipleri, PKK/KCK, PYD/YPG, THKO Silahlı Terör Örgütlerinin propagandasını yapan 1 kişiyi yakalandı.

Terör örgütlerinin propagandasını yapan şahıs yakalandı, System.String[]

Balıkesir'de jandarma ekipleri, PKK/KCK, PYD/ YPG, THKO Silahlı Terör Örgütlerinin propagandasını yapan 1 kişiyi yakalandı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı/Balıkesir Tem Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Susurluk İlçe Jandarma Komutanlığınca 26 Kasım 2019 günü icra edilen "Huzur ve Güven Uygulaması" esnasında E.Ç. (53) isimli şahıs "PKK/KCK, PYD/YPG, THKO Silahlı Terör Örgütlerinin propagandasını yapmak" suçundan yakalandı. Jandarma ekiplerince yakalan E.Ç. adli makamlara sevk edilecek. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Rusya'dan terör örgütü YPG'ye tehdit gibi uyarı: İyi sonuçlanmaz
Milli Savunma Bakanlığı: PKK'nın bombalı araçla düzenlediği saldırıda 17 kişi öldü, 20'den fazla yaralı var Mardin'de gözaltına alınan 3 HDP'li eski belediye başkanı tutuklandı 'Hoşçakalın' dedi, kendini trenin önüne atarak intihar etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 21:27:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Terör örgütlerinin propagandasını yapan şahıs yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]