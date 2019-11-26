Terör örgütlerinin propagandasını yapan şahıs yakalandı

Balıkesir'de jandarma ekipleri, PKK/KCK, PYD/ YPG, THKO Silahlı Terör Örgütlerinin propagandasını yapan 1 kişiyi yakalandı.



Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı/Balıkesir Tem Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Susurluk İlçe Jandarma Komutanlığınca 26 Kasım 2019 günü icra edilen "Huzur ve Güven Uygulaması" esnasında E.Ç. (53) isimli şahıs "PKK/KCK, PYD/YPG, THKO Silahlı Terör Örgütlerinin propagandasını yapmak" suçundan yakalandı. Jandarma ekiplerince yakalan E.Ç. adli makamlara sevk edilecek. - BALIKESİR