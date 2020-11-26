Terör örgütü El Kaide için eleman ve mühimmat temin etmişler - Son Dakika

Terör örgütü El Kaide için eleman ve mühimmat temin etmişler

26.11.2020 11:09
Terör örgütü El Kaide için eleman ve mühimmat temin etmişler, System.String[]

Adana'da terör örgütü El Kaide'ye eleman ve mühimmat temin ettikleri iddiasıyla 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılan 3 sanığın örgütsel eylemleri gerekçeli kararda yer aldı.

Adana'da terör örgütü El Kaide'ye eleman ve mühimmat temin ettikleri iddiasıyla 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılan 3 sanığın örgütsel eylemleri gerekçeli kararda yer aldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanıp "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılan sanıklar T.A, M.D. ve İ.G. hakkında gerekçeli karar hazırlandı.

Kararda, sanıklardan T.A'nın, terör örgütü El Kaide'ye katılmak için Avusturya'dan Adana Havalimanı'na geldiği belirlenen Bosna Hersek uyruklu S.S. ve S.K'yi karşıladığı ve "Talha" kod adını kullandığı belirtildi.

T.A'nın, kentte terör örgütü El Kaide'ye katılmak üzere Suriye'ye eleman gönderilmesini sağladığı, sanığın fiziki takip ve iletişim tespit tutanakları ile HTS kayıtlarının incelemesinde deşifre olmamak için şifreli konuştuğu da kararda anlatıldı.

M.D'nin de "Göksel" kod adlı örgüt mensubuyla konuşmasını şifreleyerek görüştüğü vurgulanan kararda, sanığın El Kaide'ye eleman ve malzeme temin ettiği aktarıldı.

Kararda, M.D'nin, Suriye'den kaçmasına yardım ettiği örgüt üyeleri ve örgütsel malzemelerin satışlarından komisyon aldığı belirtildi.

Örgüte mühimmat temin ederken yakalanmış

Gerekçeli kararda, sanık İ.G'nin de Ceyhan ilçesinde açık kasa araçta, çok sayıda telsiz, telsiz bataryaları, şarj ve GPS cihazları, dürbün ayaklığı, telsiz soğutucuları, kablo ve antenler, dürbün ve gece görüş dürbünü, tabanca kılıfı, kamuflajlı kıyafet, bot, çanta ve muhtelif gıda taşırken yakalandığı, bu malzemeleri örgüt için temin ettiğinin belirlendiği bilgisi yer aldı.

İ.G'nin, örgüt mensuplarıyla telefon görüşmelerinin belirlendiği kaydedilen kararda, sanığın dijital materyallerinde El Kaide'ye ait doküman ele geçirildiği, Suriye'deki çatışma bölgelerine de eleman temini için faaliyet yürüttüğü aktarıldı.

Kararda, fiziki takip ve iletişim tespit tutanağı, birbirleriyle HTS ve tape kayıtları ile örgüt mensuplarıyla irtibatları dikkate alındığında sanıklar T.A, M.D. ve İ.G'nin terör örgütü El Kaide üyesi olduğunun anlaşıldığı vurgulandı.

Sanıkların, terör örgütünün fikir ve ideolojisini benimsediği, bu doğrultuda hareket ettikleri, El Kaide'ye eleman ve malzeme temini için eylemlerde bulundukları, örgütsel görevleri sorgulamaksızın yerine getirdikleri belirtilerek, T.A, M.D. ve İ.G'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldıkları anımsatıldı.

Kararda, sanıkların suçunu teyit eden birçok delil bulunmasına karşın sadece inkar odaklı savunma yaptığı da yer aldı.

Mühimmat, El Kaide, Adana, Terör, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Terör örgütü El Kaide için eleman ve mühimmat temin etmişler - Son Dakika


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