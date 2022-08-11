İstanbul'da yakalanan bombalı eylem hazırlığındaki terörist adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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İstanbul'da yakalanan bombalı eylem hazırlığındaki terörist adliyeye sevk edildi

11.08.2022 18:02
İstanbul'da yakalanan bombalı eylem hazırlığındaki terörist adliyeye sevk edildi

Terör örgütü PKK'nın elebaşılarından Murat Karayılan'ın talimatıyla İran üzerinden Türkiye'ye geçen ve sahte kimlikle İstanbul'da yakalanan bombalı eylem hazırlığındaki Mehdi Mıhçı, adliyeye sevk edildi.

Terör örgütü PKK'nın elebaşılarından Murat Karayılan'ın talimatıyla İran üzerinden Türkiye'ye geçen ve sahte kimlikle İstanbul'da yakalanan bombalı eylem hazırlığındaki Mehdi Mıhçı, adliyeye sevk edildi.

İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK adına faaliyet yürüten ve yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan zanlıların yakalanması için çalışma yürüttü.

Çalışmalar sırasında, İstanbul'da bombalı eylem hazırlığında olduğu tespit edilen "Seydo Botan Gever" kod adlı Mehdi Mıhçı, 7 Ağustos'ta Fatih'te yapılan operasyonla yakalandı.

Terör örgütüne 2014'te katıldığı belirlenen teröristin, örgütün sözde özel kuvvetler yapılanmasında bulunduğu, canlı bomba ve sabotaj konularında eğitim aldığı, bomba yapımı konusunda da uzmanlaştığı ortaya çıktı.

Teröristin ayrıca Kandil bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının geçiş bölgelerine mayın döşediği, geçmiş dönemlerde eylem yapması için çok sayıda örgüt mensubunu Türkiye'ye gönderen grup içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Çalışmaların devamında, Mehdi Mıhçı ile irtibatlı olabileceği değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için Güngören'de belirlenen iki ayrı adrese baskın yapan polis, C.A, E.K. ve M.K'yi da gözaltına aldı.

Mehdi Mıhçı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: AA

İstanbul, Türkiye, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da yakalanan bombalı eylem hazırlığındaki terörist adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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