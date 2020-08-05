Terör örgütü YPG/PKK Deyrizor'da karşıt gösterilerin yaşandığı bölgeleri kuşattı, 2 sivili öldürdü - Son Dakika

Terör örgütü YPG/PKK Deyrizor'da karşıt gösterilerin yaşandığı bölgeleri kuşattı, 2 sivili öldürdü

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor kırsalında geniş çaplı protestoların yaşandığı köy ve beldeleri kuşatarak onlarca kişiyi alıkoydu, 2 kişiyi öldürdü.

Terör örgütü YPG/PKK Deyrizor'da karşıt gösterilerin yaşandığı bölgeleri kuşattı, 2 sivili öldürdü, System.String[]

Terör örgütü YPG/ PKK, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor kırsalında geniş çaplı protestoların yaşandığı köy ve beldeleri kuşatarak onlarca kişiyi alıkoydu, 2 kişiyi öldürdü.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor ilinde bölgenin önde gelen Arap kabilesi önderine pazar günü yapılan suikastın ardından başlayan ve kısa süre içerisinde geniş çaplı protestolara dönüşen olayları bastırmak için harekete geçti.

Terör örgütü, suikastın gerçekleştiği el-Havayıç köyünün yanı sıra Şuheyl ve Zeyban bölgelerine çok sayıda terörist sevk etti.

Söz konusu yerleşimlerin giriş ve çıkışlarına kontrol noktaları kuran terör örgütü, bölgeleri kuşattı.

YPG/PKK, Havayıç ve Şuheyl'de ise sokağa çıkma yasağı getirdi.

Teröristler yaptıkları baskınlarda onlarca kişiyi alıkoyarken, son 2 günde birisi kadın 2 sivil, teröristlerin silahlı saldırısı sonucu can verdi.

Terör örgütü YPG/PKK'ya destek veren ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçakları ise bölgede uçuşlar gerçekleştirdi.

Deyrizor'daki gösteriler

Deyrizor'un doğu kırsalındaki el-Havayıç köyünde pazar günü Akidet kabilesi önderlerinden Şeyh Mutşir el-Hammud el-Ced'an ve Şeyh İbrahim el-Halil el-Abbud el-Ced'an, araçlarında hareket halindeyken kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğramıştı.

Saldırıda Şeyh Mutşir ile araç şoförü olay yerinde hayatını kaybetmiş, Şeyh İbrahim ise yaralanmıştı.

Havayıç, Şuheyl ve Zeyban'de toplanan halk, can güvenliklerinin olmadığı gerekçesiyle terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerde güvensizlik ortamını protesto etmişti.

YPG/PKK ise göstericilere ateş açarak karşılık vermişti.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, suikasta uğrayan Akidet kabilesinin önderi, terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in 11 gün önce Arap kabileleri ile düzenlediği toplantıya katılmayı reddetmişti.

Çoğunluğu Arap nüfusundan oluşan Deyrizor'un Fırat Nehri'nin doğusunda kalan bölümü 2016 yılından beri terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altında.

Deyrizor, YPG, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 01:11

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Terör örgütü YPG/PKK Deyrizor'da karşıt gösterilerin yaşandığı bölgeleri kuşattı, 2 sivili öldürdü - Son Dakika
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