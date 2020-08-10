Terör örgütü YPG/PKK'nın Deyrizor'da kuşattığı bölgelerde gerginlik sürüyor - Son Dakika

Terör örgütü YPG/PKK'nın Deyrizor'da kuşattığı bölgelerde gerginlik sürüyor

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde kuşattığı köy ve beldelerde gerginlik devam ediyor.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Deyrizor'da kuşattığı bölgelerde gerginlik sürüyor, System.String[]

Terör örgütü YPG/ PKK'nın Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde kuşattığı köy ve beldelerde gerginlik devam ediyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, YPG/PKK'lı teröristlerin, Deyrizor kırsalında geçen hafta örgüt karşıtı geniş çaplı protestolara sahne olan el-Havayıç köyü ile Şuheyl ve Zeyban beldelerine yönelik 4 Ağustos'ta başlattığı kuşatma sürüyor.

Teröristler, kurdukları sık kontrol noktalarıyla, söz konusu yerleşimlerin giriş ve çıkışlarını tutuyor.

Daha önce de örgüt karşıtı gösterilere sahne olan Şuheyl beldesinde bir camiyi ibadete kapatan YPG/PKK, beldeye sevk ettiği teröristleri buraya yerleştirdi.

Yaklaşık bir haftadır bölge halkını evlerine hapseden teröristler, bu süre içerisinde düzenledikleri baskınlarda onlarca sivili de alıkoydu.

Bu arada, terör örgütünün şiddete başvurması üzerine, YPG/PKK güdümündeki SDG safından 40 silahlı Arap unsurun ayrıldığı belirtildi.

Öte yandan, sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen Suriye İnsan Hakları Ağının (SNHR) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da Deyrizor'daki örgüt karşıtı gösterilerin ardından onlarca sivilin alıkonulduğu hatırlatılarak, "Tutuklananların işkence görmesinden endişeliyiz." denildi.

Aşiretler, koalisyon güçlerinin teklifini reddetti

Deyrizor'da bölgenin önde gelen Arap kabilesi önderine 2 Ağustos'ta yapılan suikastın ardından başlayan ve kısa sürede geniş çaplı protestolara dönüşen olayları bitirmek için ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri de devreye girdi.

Terör örgütü YPG/PKK'ya destek olan koalisyon güçlerinin heyeti, 7 Ağustos'ta Havayıç köyünde önde gelen aşiret temsilcileriyle bir araya geldi.

Koalisyon heyeti durumu sakinleştirmek için arabuluculuk teklifinde bulunurken, aşiret temsilcileri bu öneriyi kabul etmedi.

Terör örgütü YPG/PKK'ya destek veren ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçakları ise bölgede sık sık uçuşlar gerçekleştirmişti.

Deyrizor'daki gösteriler

Deyrizor'un doğu kırsalındaki el-Havayıç köyünde 2 Ağustos'ta Akidet kabilesi önderlerinden Şeyh Mutşir el-Hammud el-Ced'an ve Şeyh İbrahim el-Halil el-Abbud el-Ced'an, araçlarıyla hareket halindeyken kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğramıştı.

Saldırıda Şeyh Mutşir ile araç şoförü olay yerinde hayatını kaybetmiş, Şeyh İbrahim ise yaralanmıştı.

Havayıç, Şuheyl ve Zeyban'da toplanan halk, can güvenliklerinin olmadığı gerekçesiyle terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerde güvensizlik ortamını protesto etmişti.

YPG/PKK ise göstericilere ateş açarak karşılık vermiş ve 2 sivil hayatını kaybetmişti.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, suikasta uğrayan Akidet kabilesinin önderi, terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in 11 gün önce Arap kabileleri ile düzenlediği toplantıya katılmayı reddetmişti.

Çoğunluğu Arap nüfusundan oluşan Deyrizor'un Fırat Nehri'nin doğusunda kalan bölümü 2016 yılından beri terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altında.

Deyrizor, YPG, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 20:25

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Terör örgütü YPG/PKK'nın Deyrizor'da kuşattığı bölgelerde gerginlik sürüyor - Son Dakika
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