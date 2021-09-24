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Terör örgütü YPG/PKK'nın "ormanların yakılması" talimatı iddianamede yer aldı - Son Dakika

Terör örgütü YPG/PKK'nın "ormanların yakılması" talimatı iddianamede yer aldı

24.09.2021 12:39
Terör örgütü YPG/PKK'nın

Adana'da, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Adana'da, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Terör örgütü YPG/PKK adına faaliyet gösterdiği iddiasıyla tutuklanan Suriyeli M.Ş.S. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Belgeler, şüpheli ifade tutanağı, tanık anlatımları ve bilirkişi raporlarına yer verilen iddianamede, sanığın terör örgütü mensuplarıyla irtibat ve iltisaklı olduğu, YPG/PKK adına propaganda ve eleman temini faaliyetlerinde bulunduğu ve örgütsel toplantılara katıldığı anlatıldı.

İddianamede, sanığın HTS kayıtları incelemesinde, terör örgütü DEAŞ ve FETÖ yöneticiliği suçundan adli işlem yapılan 2 kişiyle irtibatının bulunduğu bilgisi de yer aldı.

Ülke genelinde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili olarak yapılan araştırmalar kapsamında elde edilen bilgilere yer verilen iddianamede, YPG/PKK'nın Türkiye içinde eylem, saldırı-sabotaj yapılması amacıyla kaçak veya mülteci olarak gelen kişilerle irtibat kurularak eylem ve saldırılarda kullanılmalarının planlandığı belirtildi.

"YPG/PKK'dan orman yakılması talimatını aldığını itiraf etti"

İddianamede, hakkındaki YPG/PKK soruşturması kapsamında tutuklanan sanık M.Ş.S'nin itiraflarına yer verildi.

Yaklaşık bir yıl önce Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye geldiğini bildiren M.Ş.S, şunları anlattı:

"Suriye'de eşimin akrabası olan YPG/PKK üyesi Ezuz Halil El Turgi'yi arkadaşımın telefonundan görüntülü aradım. Bana 'Bol paralı bir iş var yapar mısın?' dedi. Ne yapacağımı sorduğumda, 'YPG adına çalışıyorum, bizde para çok, Adana'da orman yak, araç yak, tır yak, tarla yak, önüne ne geliyorsa yak, yaktığın ateşin büyüklüğü kazanacağın paranın büyüklüğünü belirleyecek. Yakacağın ormanın, aracın yanına gittiğinde eline bir kağıt al, kağıt üzerine tarih, saat ve yeri yaz. Benzin dökerek yangın çıkar videolu bir şekilde kamera kaydı yap, bu kaydı bana at, yapmış olduğun eyleme göre sana bin veya 2 bin dolar havale yaparım. Hiç kimseden korkma seni yakalayamazlar, bir şey yapamazlar, söylediklerimi yapmazsan beni aldattığını düşünürüm.' dedi. Ben de orman ve tarla yakma teklifini kabul ettim."

YPG/PKK'lı terörist Ezuz Halil El Turgi ile görüntülü görüşmeler gerçekleştirdiğine dikkati çeken M.S.Ş, "Bana Adana'da orman, tarla ve araç yakma yönünde talimatı verildiğinde Ezuz Halil El Turgi'ye Türkiye'de başka kimseye talimat verip vermediğini sordum, o da bana 'Ankara ve Konya illerinde de orman ve araç yakmak için bizden kişiler var.' dedi, onların kim olduklarını sorduğumda 'Sen onu düşünme biz biliyoruz.' Sonrasında ben Adana'da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurularak yakalandım." ifadelerini kullandı.

İddianamede, M.Ş.S'nin HTS kayıtlarındaki incelemede hakkında terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan adli işlem yapılan H.G. ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında "örgüt yöneticiliği" suçundan adli işlem yapılan F.A. ile görüşme kaydının olduğu bilgisine yer verildi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın amaçları ve hedeflerinin anlatıldığı iddianamede, şu tespitler aktarıldı:

"Suriye'de bulunan YPG/PKK üyesi terörist Ezuz Halil El Turgi'nin zanlı M.Ş.S. ile irtibata geçerek orman yakmasını bunu video kaydı yaptığı takdirde kendisine para verileceğini, şüphelinin de bu teklifi kabul ettiği, bu haliyle şüphelinin YPG/PKK'dan gelen talimatları sorgulamaksızın yerine getirmeyi kabul ettiği, örgütün stratejisi ve amaçları doğrultusunda sıkı bir disiplinle hareket ederek, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olup iradesini örgüte özgülediği dikkate alınarak üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılması talep olunur."

Tutuklu sanık M.Ş.S, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Adana, Terör, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Terör örgütü YPG/PKK'nın 'ormanların yakılması' talimatı iddianamede yer aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Terör örgütü YPG/PKK'nın "ormanların yakılması" talimatı iddianamede yer aldı - Son Dakika
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