Terör örgütü YPG/PKK, Halep'te kalp hastası 15 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdı! - Son Dakika
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Terör örgütü YPG/PKK, Halep'te kalp hastası 15 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdı!

04.10.2022 17:09
Terör örgütü YPG/PKK, Halep'te kalp hastası 15 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdı!

Suriye'de Halep'e bağlı Aynularab ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki kalp hastası kız çocuğu terör örgütü YPG/PKK tarafından silahlı kadrosuna dahil edilmek için kaçırıldı. Bağımsız Kürt Rabıtası Sözcüsü Redor El Ahmet, YPG/PKK'lı teröristlerin Aynularab'a bağlı Helenç köyünden 15 yaşındaki kalp hastası Büşra E.K.B'yi kaçırdıklarını açıkladı.

Terör örgütü silahlı kadrosu için işgal ettiği bölgelerde çocukları kullanmaya devam ediyor. Bağımsız Kürt Rabıtası Sözcüsü Redor El Ahmet, yaptığı açıklamada, YPG/ PKK'lı teröristlerin Aynularab'a bağlı Helenç köyünden 15 yaşındaki Büşra E.K.B'yi kaçırdığını söyledi. YPG/PKK'ya bağlı sözde "Devrimci Gençlik" terör grubunun kız çocuğunu bir hafta önce kaçırdığını belirten Ahmet, kaçırılan çocuğun kalp hastası olduğunu ifade etti. Teröristler, kaçırdığı çocukların aileleriyle iletişim kurmalarına izin vermiyor.

Terör örgütü YPG/PKK kalp hastası kız çocuğunu kaçırdı!

YPG/PKK TERÖR ÖRGÜTÜ 73 ÇOCUĞU ÖLDÜRDÜ

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği, 11 Temmuz'da yayımladığı "2021 Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar" raporunda, terör örgütü YPG/PKK'nın 2021'de 221 çocuğu silahlı kadrosuna kattığını açıklamıştı. Raporda, YPG/PKK'nın kolu olan ve ABD'nin kurdurduğu "İç Asayiş Güçleri" adlı terör örgütü türevinin ise aynı yıl içinde 24 çocuk kullandığı, sözde "Afrin Kurtuluş Güçleri"nin de 2021'de 2 çocuğu silahlı kadrosuna kattığının tespit edildiği belirtilmişti. YPG/PKK'nın ayrıca Suriye'de 2021'de 55 çocuğu öldürdüğü, örgüte bağlı "Afrin Kurtuluş Güçleri" ve "İç Asayiş Güçleri"nin de aynı yıl içerisinde 18 çocuğu öldürdüğü ifade edilmişti.

DİYARBAKIR'DA ANNELERİN EVLAT NÖBETİ DEVAM EDİYOR

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 1128. gününde kararlılıkla devam ediyor. Evlat hasreti çeken aileler çocukların kavuşacakları güne kadar eylemelerine devam edeceklerini açıkladı.

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Kaynak: AA

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