- Terör örgütüne üye oldukları iddia edilen 3 şahıs adliyeye sevk edildi

ADIYAMAN - Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 3 şahıs, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Terör Örgütüne Üye Olma' gerekçesiyle H.S., A.E. ve R.Ç. isimli şahıslar yakalandı. Gözaltına alınan ve ifade işlemleri için TEM Şube Müdürlüğü'ne götürülen şahıs daha sonra Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.