Terör örgütüne üye oldukları iddia edilen 3 şahıs adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Terör örgütüne üye oldukları iddia edilen 3 şahıs adliyeye sevk edildi

25.05.2022 20:09
Terör örgütüne üye oldukları iddia edilen 3 şahıs adliyeye sevk edildi

- Terör örgütüne üye oldukları iddia edilen 3 şahıs adliyeye sevk edildi Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 3 şahıs, adliyeye sevk edildi.

- Terör örgütüne üye oldukları iddia edilen 3 şahıs adliyeye sevk edildi

ADIYAMAN - Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 3 şahıs, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Terör Örgütüne Üye Olma' gerekçesiyle H.S., A.E. ve R.Ç. isimli şahıslar yakalandı. Gözaltına alınan ve ifade işlemleri için TEM Şube Müdürlüğü'ne götürülen şahıs daha sonra Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Terör örgütüne üye oldukları iddia edilen 3 şahıs adliyeye sevk edildi
Terör örgütüne üye oldukları iddia edilen 3 şahıs adliyeye sevk edildi
Terör örgütüne üye oldukları iddia edilen 3 şahıs adliyeye sevk edildi

YORUMLAR
500
Terör örgütüne üye oldukları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı Terör örgütüne üye oldukları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı Adıyaman merkezli 2 ilde terör örgütü PKK operasyonunda 3 gözaltı Adıyaman merkezli 2 ilde terör örgütü PKK operasyonunda 3 gözaltı
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, TEM Otoyolu, Adıyaman, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Terör örgütüne üye oldukları iddia edilen 3 şahıs adliyeye sevk edildi - Son Dakika


Son Dakika
19:45 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "ABD'ye para transferi" iddiasına TÜRGEV ve Ensar Vakfı'ndan videolu cevap
19:45 İsveç ve Finlandiya heyetleriyle yapılan görüşme sona erdi! Türkiye'den ilk açıklama: Güvenlik kaygılarımızın ortadan kaldırılmasını istedik
19:43 İtalyan devi, Enes Ünal için harekete geçti! İşte Getafe'nin istediği inanılmaz bonservis
19:13 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Bakan Çavuşoğlu'nun ziyareti sonrası konuştu: Bugün yeni bir faza geçtik
18:45 AK Partili isim asgari ücrete 2. zam için sonbaharı işaret etti: Önümüzdeki süreçte atılan adımları göreceğiz
18:33 Terör örgütüne büyük darbe! Operasyonlar sonucu 8 terörist etkisiz hale getirildi
18:32 Ali Koç yeni hedefini belirledi! Canlı yayında başka bir isimle yüzleşecek
18:30 Türkiye'de sadece bu ilde yaşıyor! Avını canlı canlı yutan çöl kobrası yuvasından çıktı
17:59 Mesut Özil'in menajeri İngiliz basınına açıklama yaptı: Kalmak istemesine rağmen gitti
17:24 Zlatan Ibrahimovic'in kariyeri bitebilir! 7-8 ay sahalardan uzak kalacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 20:13:41. #1.11#
SON DAKİKA: Terör örgütüne üye oldukları iddia edilen 3 şahıs adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement