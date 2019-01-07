Terör Propagandasına 2 Tutuklama
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düğünlerde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Şanlıurfa
'nın Viranşehir
ilçesinde düğünlerde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Viranşehir ilçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki düğün törenlerinde terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişi, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Şanlıurfa Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Alican T. ve Mehmet Y. çıkarıldıkları mahkemece "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanırken, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:35 Kaynak: İHA
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