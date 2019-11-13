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Terör yandaşları Washington'da TRT muhabirine saldırdı

6 saat önce

Washington'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti esnasında canlı yayın yapan TRT Washington Muhabiri Tuna Şanlı, henüz kimlikleri belirlenemeyen iki kişinin sözlü ve fiziki saldırısına uğradı.

Terör yandaşları Washington'da TRT muhabirine saldırdı, System.String[]

Washington'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti esnasında canlı yayın yapan TRT Washington Muhabiri Tuna Şanlı, henüz kimlikleri belirlenemeyen iki kişinin sözlü ve fiziki saldırısına uğradı.

Washington'da Erdoğan'ın kaldığı The Willard Otel yakınlarında yayın yapan TRT muhabiri Şanlı, terör yandaşlarının saldırısına uğradı. Saldırı anları canlı yayında kameralara yansırken, saldırganların kimliği henüz belirlenemedi.

Şanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırganların tarafını bilmediğini ancak yanlarına turist gibi yaklaşan iki kişinin sözlü ve fiziki saldırısına maruz kaldıklarını belirtti.

Saldırganlardan birinin eşkalinin Ortadoğulu birini andırdığını söyleyen Şanlı, "Arapça ya da Kürtçe bir şeyler söyledi." diye konuştu. Saldırganların kaçtığını aktaran Şanlı, olay anına ilişkin görüntüleri Washington polisine verdiklerini söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan, Washington, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:40 Kaynak: AA
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