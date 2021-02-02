Son dakika haberleri... Terörden temizlenen Ağrı Dağı'nın turizme açılacağı müjdesi Doğu Anadolu'da sevinç yarattı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Terörden temizlenen Ağrı Dağı'nın turizme açılacağı müjdesi Doğu Anadolu'da sevinç yarattı

02.02.2021 11:25

Gelen son dakika haberlerine göre HÜSEYİN YILDIZ/ABDULLAH SÖYLEMEZ - Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı Dağı'nın yeniden tırmanışa açılacak olması Doğu Anadolu'da büyük coşkuyla karşılandı.

HÜSEYİN YILDIZ/ABDULLAH SÖYLEMEZ - Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı Dağı'nın yeniden tırmanışa açılacak olması Doğu Anadolu'da büyük coşkuyla karşılandı.

5 bin 137 metre yüksekliğiyle yurdun en yüksek noktası olan Ağrı Dağı, bölgedeki etkili operasyonların ardından terörden temizlendi. Ağrı Dağı'nın 4 Şubat'ta yeniden dağcılık turizmine açılacağı müjdesi ise hem Türkiye'deki dağcıları hem de Doğu Anadolu'da yaşayan vatandaşları sevindirdi.

Bölgede faaliyet sürdüren birçok dağcı, tırmanışa açılacak Ağrı Dağı'nda etkinlik programları yaparken, bazı turizm firmaları da şimdiden hazırlıklara başladı.

Yöre halkı ise bölgenin en önemli turizm kaynaklarından Ağrı Dağı'nın tırmanışa açılıp ziyaretçilerin bölgeye geleceği günleri bekliyor.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AA muhabirine, Ağrı Dağı'nın uzun sürenin ardından yeniden tırmanışa açılmasının hem kendileri hem de ülkenin huzuru ve güvenliği açısından çok önemli bir durum olduğunu söyledi.

Dağın bugüne kadar terör nedeniyle tırmanışa açılamadığını belirten Sayan, "Terördeki çöküş, güvenlik tedbirlerinin bölgedeki hakimiyeti, bölge halkının da artık terörden muzdarip olması ve terör örgütüne lojistik destek anlamında bir durumun söz konusu olmadığı bir dönemde Ağrı Dağı'nın tırmanışa açılması, Türkiye ve Ağrı turizmi açısından son derece önemli bir durumdur." dedi.

Güvenlik sorununun çözüldüğünü, Ağrı'nın ne kadar önemli olduğunu dünyaya gösterme açısından sembolik de olsa tırmanışın büyük önem taşıdığını anlatan Sayan, şöyle devam etti:

"Resmi olarak Ağrı Dağı'nın tırmanışa açılmasının bir turizm bir de güvenlik boyutu var. Güvenlik boyutundan bakarsak, insanlara güvenin gelişi ve 'Bölgede tırmanış yapılıyorsa güvenlik tamamdır.' psikolojisi, bölgenin insanı için de dışarıdan gelen yatırımcı ve turizm sektöründe faaliyet gösteren firmalar açısından da çok mükemmel bir durumdur. Ağrı Dağı'nın tırmanışa açılması, bölgemizdeki terör faaliyetlerinin çok daha geriye gittiğini, dolayısıyla sıfır noktasına geldiğini ve herhangi bir terör riskinin olmadığını Türkiye'ye gösterecektir. Turizmde güven çok önemlidir. Buradaki halk açısından psikolojik olarak tırmanışın çok büyük değeri vardır. Ağrı Dağı başlı başına bir sermayedir. Türkiye'nin en büyük sermayesidir. Bugüne kadar o hazine ve sermayeden yararlanamadık. Tırmanış Büyük Ağrı Dağı Projesi'nin bir kıvılcımıdır. Bu proje Türkiye'nin ekonomisi, turizmi ve Ağrı'nın kalkınmasına büyük katkı yapacaktır. Elimizdeki bu hazinenin kapısını yıllardır yurt içi ve dışı sebeplerden açamadık. Bu kilidin artık kapıya yerleştirildiğine ve en kısa zamanda kapının açılacağına inanıyorum."

"Türkiye'deki tüm dağcılar için müjde olacaktır"

Iğdır Fotoğraf Gezi Kültür ve Doğa Kulübü Başkanı Muhammed Akkuş da dağın açılacağı haberinin kısa sürede yayıldığını ve şimdiden çok olumlu dönüşler olduğunu belirtti.

Akkuş, şunları kaydetti:

"Bu çok güzel bir haber. Türkiye'deki tüm dağcılar için müjde olacaktır. Ağrı Dağı, dağ turizmine yıllardan beri kapalı, böyle güzel bir dağa yıllardan beridir gidilmemesi hepimizi derinden üzüyordu. Bundan sonra açılmış olması, içeriden ve yurt dışından gelen dağcılar için önemlidir. Büyük bir turizm patlamasına neden olacaktır. Ağrı Dağı'nı sadece zirve olarak düşünmemek lazım, Ağrı Dağı saklı bir cennettir. Şelaleleri, gölleri, meteor çukurları, saklı ormanları, binlerce yaban hayvanına ev sahipliği yapma özelliği bulunan Ağrı Dağı'nın turizme açılması Türkiye'ye büyük bir kazanç olacaktır."

"Kuzey rotasını da açmayı düşünüyoruz"

Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü sporcularından Volkan Mikyas, Ağrı Dağı'na bilinen iki rotadan tırmanış gerçekleştirildiğini söyledi.

Bunlardan birinin Doğubayazıt'ta, diğerinin de Iğdır'da bulunduğunu anlatan Mikyas, "4 Şubat'ta Ağrı Dağı'nın tırmanışa açılacağı müjdesi bizi çok mutlu etti. Doğubayazıt rotasının yanı sıra buradaki arkadaşlarımızla Iğdır rotasını, yani kuzey rotasını da açmayı düşünüyoruz. Çok sevinçliyiz, herkesi bekliyoruz. Buraya gelenlerin çok güzel anıları olacağına inanıyoruz." dedi.

Sporculardan Murat Akkuş da müjdeyi aldıkları andan itibaren hazırlıklara başladıklarını dile getirerek, "2021 itibarıyla Bakanlığımızın çalışmaları doğrultusunda Ağrı Dağı artık resmi olarak dağcılığa ve turizme açılıyor. Bizler de bu açılış öncesi dağlarda antrenmanlarımıza başladık, Ağrı Dağı'na daha rahat çıkabilmek için kondisyon turları yapıyoruz. Ağrı Dağı hem Türkiye hem de dünya açısından çok önemli, dünyanın her tarafından dağcıların mutlaka zirve yapmak istediği bir dağ." diye konuştu.

Son dakika haberleri... Terörden temizlenen Ağrı Dağı'nın turizme açılacağı müjdesi Doğu Anadolu'da sevinç yarattı
Son dakika haberleri... Terörden temizlenen Ağrı Dağı'nın turizme açılacağı müjdesi Doğu Anadolu'da sevinç yarattı
Son dakika haberleri... Terörden temizlenen Ağrı Dağı'nın turizme açılacağı müjdesi Doğu Anadolu'da sevinç yarattı
Son dakika haberleri... Terörden temizlenen Ağrı Dağı'nın turizme açılacağı müjdesi Doğu Anadolu'da sevinç yarattı

Toros Dağları, Doğu Anadolu, Türkiye, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Terörden temizlenen Ağrı Dağı'nın turizme açılacağı müjdesi Doğu Anadolu'da sevinç yarattı - Son Dakika


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