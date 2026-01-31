Terörsüz Türkiye Hedefi

AK Parti MYK Üyesi ve TBMM Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, terörsüz Türkiye hedefinin milli bir proje olduğunu vurgulayarak, terörle mücadelenin kararlılıkla yoluna devam ettiğini söyledi.

Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Gül, "Türkiye eski Türkiye değil. Artık Türkiye, güçlü bir şekilde terörle mücadelesini vermiş, teröre diz çöktürmüş bir ülkedir. Bugün Türkiye üzerinde emelleri olanların tüm oyunlarını ellerinden alacak güçteyiz hamdolsun. Bunu yapmak için de kendi meclisimizde kurulan komisyonda, milletin mutabakatı ve talebiyle, Türkiye'de terör örgütlerinin ülkemizi bir daha asla geriye götürmemesi için milli bir proje yürütüyoruz. Bu, Türkiye'nin vermiş olduğu kararla yoluna devam eden bir süreçtir. Buradaki amacımız terörsüz Türkiye ve terörsüz bölgeyi kurma hedefidir. Suriye'de çok şükür önemli ve olumlu gelişmeler var. Tüm bu gelişmelerle birlikte Türkiye'nin hem demokrasisi hem ekonomisi daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek" dedi.

Türkiye'de yaşayan herkesin eşit yurttaş olduğunu vurgulayan Abdülhamit Gül, "Bu ülkenin taşında, toprağında, bu ülkede nerede doğmuş olursa olsun herkes eşittir, birinci sınıf vatandaştır. İster Türk'ü, ister Kürt'ü, ister Alevi'si, ister Sünni'si olsun, bu topraklarda kim yaşıyorsa bu coğrafyanın birinci sınıf vatandaşıdır. Bu anlayışla Türk'ün Kürt'ten hiçbir zaman ayrılmadığı, et ve tırnak gibi kıyamete kadar kardeşçe yürümeye devam edeceğiz. Hep birlikte daha fazla birleşerek, daha fazla kenetlenerek terörsüz Türkiye'yi kuracak, daha güçlü bir ekonomiye, daha yüksek refah seviyesine ve daha güçlü bir demokrasiye kavuşacağız" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ