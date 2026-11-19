İzleme Komisyonu’na ilişkin siyasi partilere yaptığı ziyaretleri tamamlayan Kurtulmuş, TBMM’de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, komisyonun yapısı, yasadaki güvenceler ve sürecin bundan sonraki aşaması hakkında bilgi verdi.

“ARTIK SON MERHALEYE GEÇİYORUZ”

Kurtulmuş, “Çalışmalarda son noktaya geldik” diyerek komisyonun en kısa sürede çalışmaya başlayacağını ve ilk toplantıda usul ve esasların belirleneceğini açıkladı. Kurtulmuş, “Artık son merhaleye geçiyoruz” ifadesini kullandı.

Kurtulmuş’a göre komisyon, süreci millet adına takip edecek, yürütme ile yasama arasında koordinasyonu sağlayacak, kamuoyunu bilgilendirecek ve ilgili kurumlara tavsiye niteliğinde önerilerde bulunacak.

“GENİŞ BİR KOMİSYONA İHTİYAÇ YOK”

Komisyonun üye sayısının henüz belirlenmediğini söyleyen Kurtulmuş, 2025'te kurulan komisyonun 50 üyeyle çalışmaya başladığını hatırlattı. Kurtulmuş, “Bu komisyonda o kadar geniş bir sayı öngörmüyorum” dedi. Üye sayısı belirlendikten sonra partilere yazı gönderileceğini belirten Kurtulmuş, tüm parti liderleriyle görüştüğünü ancak partilerden komisyona katılım konusunda henüz resmi bir yanıt gelmediğini söyledi.

YASADAKİ 3 SİGORTA

Kurtulmuş, 10 Ağustos’ta 467 oyla kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun’da sürecin 3 güvencesi bulunduğunu söyledi. Kurtulmuş’a göre birinci güvence, örgütün tüm unsurlarıyla silah bıraktığının ve kendini feshettiğinin güvenlik birimlerince tespit edilmesi. İkinci güvence, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında 6 bakan ve güvenlik birimlerinin temsilcilerinden oluşan kurul. Üçüncü güvence ise Meclis’te kurulacak İzleme Komisyonu.

“SİYASİ RANT MESELESİ DEĞİLDİR”

Sürecin bir devlet projesi olarak yürütüldüğünü vurgulayan Kurtulmuş, “Terörsüz Türkiye meselesi ne siyasi risk ne de siyasi rant olarak görülebilecek bir meseledir” dedi. Kurtulmuş, “Terörsüz Türkiye süreci millet vicdanı, devlet aklıyla oluşmuş, şekillenmiş, yoğrulmuş bir süreçtir. Bu sürece bundan sonraki aşamalarında kimsenin zarar verme hakkı yoktur” ifadelerini kullandı.

Önceki komisyonun 21 toplantı yaptığını ve yalnızca 2 toplantıda tutanakların kapalı tutulmasına karar verildiğini hatırlatan Kurtulmuş, siyasetçilere de “ayrılıkçı” bir dil kullanmama çağrısında bulundu.