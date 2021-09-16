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Ters dönmüş araçtan hafif yaralı olarak kurtuldu - Son Dakika

Ters dönmüş araçtan hafif yaralı olarak kurtuldu

16.09.2021 11:58

İstanbul Bakırköy'de, ara sokakta tümsekten geçerken direksiyon hakimiyetini kaybeden kadını aracı ters döndü. Yeni aldığı otomobilinden hafif yaralı olarak çıkarılan kadın, hastaneye kaldırıldı. Bir mahalle sakini ise yol ortasında ters dönmüş aracı görünce çok şaşırdıklarını söyleyerek "İmkansız böyle olmaması lazım. İlk defa böyle bir şey görüyorum" sözlerine yer verdi.

Ataköy 7-8 kısım Lale Sokak'ta dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre ara sokakta tümsekten geçerken sürücüsü Gülin Doğan'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin ön lastiği park halindeki bir otomobilin lastiklerine çarptı.

HAFİF YARALI OLARAK KURTULDU

Savrulan otomobil ters dönerken sürücü Doğan, hafif yaralı olarak araçtan çıktı. Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Gülin Doğan'ı hastaneye kaldırdı.

Ara sokakta ters dönmüş aracı görenler gözlerine inanamadı! Sürücüsü hafif yaralı olarak kurtuldu

DOKTOR BABASI İŞ ELBİSELERİYLE OLAY YERİNE KOŞTU

Özel bir hastanede anestezi doktoru olan Varlık Doğan, kızının kaza yaptığını duyunca iş elbiseleriyle kazanın yaşandığı yere koştu. Kızı hastanede tedavi altında olan baba, otomobilin başından ayrılmadı. Sokakta ters dönmüş haldeki otomobili görenler kazanın nasıl meydana geldiğini anlayamadı.

Ara sokakta ters dönmüş aracı görenler gözlerine inanamadı! Sürücüsü hafif yaralı olarak kurtuldu

"ARABAYI 10 GÜN ÖNCE ALDI"

Kaza yapan kadının babası Doktor Varlık Doğan, "Kızım arabayı kullanıyordu. Ben hastanedeydim, haber verdiler, geldim. Anladığım kadarıyla lastiği diğer arabanın lastiğine vurmuş çok düşük hızda olmasına rağmen takla atmış. Durumu iyi. Arabayı yeni almıştı, 10 gün önce aldı. Kimseye zarar vermedi, durumu iyi önemli olan o" dedi.

"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRÜYORUM"

Bir mahalle sakini, "Bilmiyorum çok şaşırdım. 30 yıldır buradayım ilk defa böyle bir şey gördüm. İmkansız böyle olmaması lazım. Şurada bu araç nasıl uçar" diye konuştu.

Ara sokakta ters dönmüş aracı görenler gözlerine inanamadı! Sürücüsü hafif yaralı olarak kurtuldu
Ters dönmüş araçtan hafif yaralı olarak kurtuldu

Otomobil, Tragger, Kaza, Lale, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Ters dönmüş araçtan hafif yaralı olarak kurtuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ters dönmüş araçtan hafif yaralı olarak kurtuldu - Son Dakika
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