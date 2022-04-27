'Ters Lale'yi koklamak ve fotoğraf çekmek için vatandaşlar dağa tırmanıyor - Son Dakika
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'Ters Lale'yi koklamak ve fotoğraf çekmek için vatandaşlar dağa tırmanıyor

27.04.2022 13:27
'Ters Lale'yi koklamak ve fotoğraf çekmek için vatandaşlar dağa tırmanıyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek dağlarını rengarenk süsleyen, koparılması yasak, kısa ömürlü endemik çiçek türü "ters lale" ilkbahar ayları ile birlikte Batman'da açtı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek dağlarını rengarenk süsleyen, koparılması yasak, kısa ömürlü endemik çiçek türü "ters lale" ilkbahar ayları ile birlikte Batman'da açtı.

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Helkız Dağı yamaçlarında ilkbaharın gelmesiyle birlikte ters laleler açtı. Vatandaşlar, kısa ömürlü endemik çiçek türünü koklamak ve fotoğrafını çekmek için dağlara tırmanarak ulaşıyor. Vatandaşlardan Yunus Bozkurt, Ters Lale'nin endemik bitki olduğunu ve bölgede ilkbaharda açtığını söyledi. Bunların beyaz ve kırmızı renkte olanları olduğunu belirten Bozkurt, "Bunlar mor renkte olanlarıdır. Biz de bazen gelip bu çiçekleri koklayarak, fotoğraf çekiyoruz" dedi.

Öte yandan, Hakkari, Van, Bitlis, Erzurum ve Batman'da doğal olarak yetişen Ters Laleler, sadece belirli yerlerde görülüyor. Kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılan Ters Lale, süs bitkisi olarak da değerlendiriliyor. Boyu 15 ile 40 santimetre arasında değişen bu türün kırmızı, turuncu, pembe ve nadiren sarı renkleri bulunuyor. Koparılması, satılması ve şehir dışına çıkarılmasının cezası ise 109 bin 593 lira olarak biliniyor.

(Ekrem Aktaş - İHA)

'Ters Lale'yi koklamak ve fotoğraf çekmek için vatandaşlar dağa tırmanıyor
'Ters Lale'yi koklamak ve fotoğraf çekmek için vatandaşlar dağa tırmanıyor
'Ters Lale'yi koklamak ve fotoğraf çekmek için vatandaşlar dağa tırmanıyor
'Ters Lale'yi koklamak ve fotoğraf çekmek için vatandaşlar dağa tırmanıyor
'Ters Lale'yi koklamak ve fotoğraf çekmek için vatandaşlar dağa tırmanıyor
'Ters Lale'yi koklamak ve fotoğraf çekmek için vatandaşlar dağa tırmanıyor

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Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İlkbahar, Batman, Lale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Ters Lale'yi koklamak ve fotoğraf çekmek için vatandaşlar dağa tırmanıyor - Son Dakika


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