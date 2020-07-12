TESK Genel Başkanı Palandöken: "Kör bıçakla kurbanınızı heba etmeyin" - Son Dakika

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Kör bıçakla kurbanınızı heba etmeyin"

Kurban Bayramı'nda kör bıçak kullanımı ve yanlış kesim tekniklerinden dolayı kurbanlıkların yüzde 20'sinin zayi olduğunu hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bu bayram geçmiş yıllardaki hataların tekrarlanmaması için vatandaşlarımız kurban kesilecek olan bıçakları şimdiden ayarlamalı.

Kurban Bayramı'nda kör bıçak kullanımı ve yanlış kesim tekniklerinden dolayı kurbanlıkların yüzde 20'sinin zayi olduğunu hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bu bayram geçmiş yıllardaki hataların tekrarlanmaması için vatandaşlarımız kurban kesilecek olan bıçakları şimdiden ayarlamalı. Kurbanlıklar işin ehli, güvenilir ve bilinir kasaplara emanet edilmeli" dedi.

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Mübarek Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlarda kurbanlık telaşının başladığını söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşları kurbanlık telaşı sardı. Kurban pazarlarında kurbanlıklar yerlerini almaya başlarken vatandaşlar da en iyi kurbanlığı seçme arayışına girdi. Ancak kurbanlık seçmek, pazarlık etmek kadar kurbanı doğru kesmek de çok önemli. Dinimize göre kurbanlığa eziyet etmeden, en temiz yoldan ve doğru usullerle kesmek makbuldür. Bunun için de kurban kesim işlemlerinde kullanılacak bıçaklara çok dikkat edilmeli. Kalitesiz, kör ve ucuz bıçaklarla, yanlış kesim teknikleriyle kurbanlıklar heba edilmemeli. Yabancı menşeili ve ne olduğu bilinmeyen bıçaklar kesinlikle tercih edilmemeli. Deri sanayimizin her yıl 6 milyon büyükbaş ve 60 milyon küçükbaş ham deriye ihtiyacı olduğu unutulmadan özenle tuzlanmalı" diye konuştu.


"Deriler zaman kaybedilmeden tuzlanmalı"


Bu yıl korona virüs gölgesinde geçecek olan Kurban Bayramı öncesinde kasap esnafının tüm hijyen kurallarına uyum sağlayarak kurban kesimi için hazırlıklarını tamamladığını belirten Palandöken, "Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerler dışındaki kesimlere kesinlikle müsaade edilmemeli. Havaların sıcaklığı göz önünde bulundurularak kurban derileri zamanında tuzlanmalı. Ülke genelindeki 100 bini aşkın kasap esnafımız gerekli tüm hijyen önlemlerini alarak kurban kesmek için hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşlarımız hem olası kazalardan korunmak, hem bu pandemi döneminde çeşitli kazalara meydan verip hastanelerimizi bu yıl gereksiz işgal edilmemeli, hem de kurbanlıkları ziyan etmemek hem de çevrede kötü görüntüler oluşturmamak için kurbanlıklarını tecrübeli güvenilir kasap esnafımıza gönül rahatlığıyla emanet edebilirler" şeklinde konuştu. - ANKARA

Bendevi Palandöken, Kurban Bayramı, Palandöken, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 11:15 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Kör bıçakla kurbanınızı heba etmeyin' - Son Dakika Ekonomi
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