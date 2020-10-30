TESK Genel Başkanı Palandöken: "Ülkemizde tasarruf oranı her yıl düşüyor" - Son Dakika

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Ülkemizde tasarruf oranı her yıl düşüyor"

30.10.2020 10:01
TESK Genel Başkanı Palandöken:

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Pandemi dönemi bize tasarruf yapmanın ve israftan kaçınmanın her zamankinden daha önemli olduğunu gösterdi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Pandemi dönemi bize tasarruf yapmanın ve israftan kaçınmanın her zamankinden daha önemli olduğunu gösterdi. Son 3 yılda ülkemizde tasarruf oranı yüzde 15, yüzde 14, yüzde 13 olarak geriledi. 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü bu bakımdan herkesin yediği ekmekten giydiği ayakkabıya kadar tasarruf yapmasının aile bütçesi ve ülke ekonomisine çok büyük katkısı olduğunu bir kez daha hatırladığı gün olmalı" dedi.

Küçük yaşlardan itibaren tasarruf alışkanlığı edinilmesi gerektiğine dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Geleceğimizi garantiye almak, önce aile bütçemize, daha sonra ekonomimize katkıda bulunmak için tasarruf yapmak, hem ahlaki hem dini açıdan hepimizin sorumluluğu. Küçük yaşlardan itibaren edinilmesi gereken bir alışkanlık. Giyecek yeteri kadar ayakkabımız varken, bir çeşit daha almamak, lüzumsuz ise ışığı kapatmak, akıtan su vanalarını değiştirmek, kullanılmayan fişleri prizden çekmek, iki ekmek yetiyorken üçüncüyü almamak, düzenli olarak kumbara sistemi gibi birikim yapmak gibi daha onlarca örnekleri çoğaltabileceğimiz tasarruf yöntemi var. Hem enerji hem gıda hem para konularında tasarruf, büyük çapta düşünüldüğünde ülkelerin cari açıklarına kadar etkisi olan basit ama etkili bir yöntem" diye konuştu.

"Ülkemizde tasarruf oranı her yıl düşüyor"

Geleceğini düşünen herkesin tasarruf bilinci edinmesi için Dünya Tasarruf Günü'nü beklememesi gerektiğini hatırlatan Palandöken, "Herkesin tasarruf bilincine sahip olması için 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü'nü beklemesi gerekmiyor. Özellikle de pandemi sürecinde har vurup harman savurmamak gerektiğini, gıdaya ulaşımın, kazancın, birikimin önemini tüm dünya olarak fark ettik. Ülke olarak da bu bilinçle hareket etmeliyiz. TÜİK verilerine göre tasarruf oranımız 2017'de yüzde 15'ken 2018'de yüzde 14, 2019'da ise bu oran yüzde 13 olarak belirlendi. Oran yükselmesi gerekirken düşüyorsa tasarruf bilincimiz azalıyor demektir. Kendi bütçemiz, çocuklarımızın geleceği, ülkemizin ekonomisi, enerji kaynaklarının sürekliliği için topyekün bir tasarruf bilincine sahip olmamız şart" dedi. - ANKARA

TESK Genel Başkanı Palandöken: Ülkemizde tasarruf oranı her yıl düşüyor

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Ülkemizde tasarruf oranı her yıl düşüyor' - Son Dakika

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