Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'dan kısa kısa

01.12.2020 16:26
Tekirdağ'dan kısa kısa, System.String[]

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğünün, Ergene ilçesinde yaptığı ve yapacağı yatırımlara ilişkin toplantı gerçekleştirildi.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğünün, Ergene ilçesinde yaptığı ve yapacağı yatırımlara ilişkin toplantı gerçekleştirildi.

Ergene Belediyesinin hizmet binasında düzenlenen "Devam eden ve yapılması planlanan altyapı yatırımları" toplantısında, TESKİ yatırımları görüşüldü.

Toplantının ardından, Ergene Belediye Başkan Vekili Salih Tıknas, TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, beraberinde başkan yardımcıları ve TESKİ yöneticileri ile Ergene'nin Marmaracık, Sağlık ve Pınarbaşı mahallelerinde incelemelerde bulundu.

Marmaraereğlisi Belediyesinden tekerlekli sandalye yardımı

Marmaraereğlisi Belediyesi, engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak için akülü tekerlekli sandalye yardımlarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, yaptığı açıklamada, geçirdikleri rahatsızlık sonucu yürüyemez hale gelen ve yetkililerden akülü tekerlekli sandalye isteyen Zülbiye Korkmaz ve Fatma Şengül'ün hayalini gerçeğe dönüştürdüklerini söyledi.

Güçlerinin yettiğince engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylıkla sürdürebilmeleri için çalışmalarına devam edeceklerini belirten Ata, yüzde 90 bedensel engelli Sedat Şengül ve Zülbiye Korkmaz'ın belediyeden yaptıkları akülü sandalye taleplerinin yerine getirildiğini kaydetti.

Çorlu Belediyesi kaldırım, yol ve asfalt çalışmalarına devam ediyor

Çorlu Belediyesi kaldırım, yol ve asfalt ekipleri iki ayrı noktada başlattıkları çalışmaları kısa sürede tamamlarken, Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt çalışmaları yerinde inceledi.

Sarıkurt, yaptığı açıklamada, kaldırım yapımında ilk defa baskı beton kaldırım uygulaması gerçekleştirildiğini söyledi.

Çorlu'nun farklı noktalarında kaldırım, yol ve asfalt çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Sarıkurt, Havuzlar ve Hürriyet mahallelerinde kilittaşı, kaldırım ve asfalt öncesinde yürüttükleri çalışmaları tamamladıklarını belirtti.

-Marmaraereğlisi Sahil Caddesi'nde çalışmalar devam ediyor.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, çalışmaları inceleyerek görevlilerden bilgi aldı.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında hem eksiklerinin giderildiğini hem de aydınlatma direklerinin tamamen değiştirildiğini ifade eden Ata, sahil kordonunun daha güzel ve modern bir görünüme kavuşması için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Ata, şöyle konuştu:

"Sahil kordonunu yeni yüzüne kavuşturacak olmanın gayretiyle, Cedit Ali Paşa Mahallesi sahilinde yürüttüğümüz çalışmaları inceleyerek, yapılacakları planladık. Ekibimiz ile yaptığımız incelemede, bölgede gerçekleştireceğimiz projemizin detaylarını konuştuk. En kısa sürede tamamlamayı planladığımız yeni sahil kordonu projemizle ilçemize eşsiz bir sosyal alan kazandırmış olacağız. Sahil kordonumuz Allah'ın izniyle, 2021 yaz sezonunda yeni yüzüyle Marmaraereğlisi halkına ve turizme hizmet vermeye başlayacak."

Ergene'de yol yapım çalışmaları

Ergene Belediye Başkan Vekili Salih Tıknas, beraberinde Ergene Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Cebeci ve Yüksel Baydarlı ile yol çalışmalarını inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen Sağlık Mahallesi Akbulut Caddesi üzerindeki beton yol çalışmalarını inceleyen Tıknas, tesviye işlemi süren caddede hava şartlarının elverdiği ölçüde çalışma yapılarak beton yol haline dönüştürüleceğini söyledi.

Tıknas, "Ergene Belediyesi pandemi dönemi olmasına karşın hem virüsle mücadelesini hem rutin belediyecilik faaliyetlerini hem de yeni yol açma ve yol yapım çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Bu kapsamda, ilçemizin en büyük mahallelerinden olan Sağlık Mahallesi'nde de çalışmalarımız sürüyor. İlçemizde gerek duyulan her bölgeye müdahale edeceğiz." dedi.

Tekirdağ'dan kısa kısa
Tekirdağ'dan kısa kısa
Tekirdağ'dan kısa kısa
Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ, Ergene, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika


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