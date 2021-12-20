'Teşkilat', 27'inci bölümüyle ilgi büyük - Son Dakika

Havalimanına yapılan baskın ülke gündemine bomba gibi düştü. Ekip dört koldan çalışmalara başladı. Serdar içeride kendini kamufle ederek olan biteni takip ederken, Zehra teröristlerin eline rehin düştü. İrfan'ın yaralı kurutulması Zehra'nın hayatını tehlikeye sokarken, Pınar, sağlıkçı olarak gizlice içeri girerek İrfan'ı etkisiz hale getirdi.

Teröristler yaptığı açıklamayla baskını Doğu Akdeniz sözleşmesi nedeniyle yaptıklarını söyleseler de olayın arkasında Yıldırım'ın olması başka olayların da yaşanacağının habercisiydi. Zehra, rehineleri korumaya çalışırken dikkat çekince, saldırganların lideri tarafından öne çıkarıldı. Teröristler Zehra'nın hayatına karşılık Doğu Akdeniz sözleşmesinin feshini talep etti.

Bu sırada Gürcan ve Uzay baskının dışarıdan yönetildiği yeri tespit etti. Hakkı ve Hulki belirlenen adrese gitmek üzere yola çıktı. Kulaklıkları sayesinde iletişimde olan Serdar ve Zehra ise birbirlerine duygularını dile getirdiler. Serdar hem rehineleri hem Zehra'yı kurtarmaya çalışırken deşifre olunca teröristler peşine takıldı.

Diğer yanda Hulki ve Hakkı gittikleri adreste bulunan Yıldırım'ın adamı kendini öldürünce Nemesis tehlikesiyle yüz yüze geldiler. Özel harekat ve ekibin birlikte gerçekleştirdiği operasyonla teröristler etkisiz hale getirildi ve rehineler kurtarıldı. Ancak Yıldırım'ın planı tahmin edilenden çok daha büyüktü.