Teskomb Genel Başkanı Akgül'ün Acı Günü
1 saat önce
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar, Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel Başkanı Abdulkadir Akgül'ün vefat eden annesi Güller Akgül'ün cenazesi, Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde defnedildi.
Türkiye
Esnaf ve Sanatkarlar, Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez
Birliği (TESKOMB) Genel Başkanı Abdulkadir Akgül
'ün vefat eden annesi Güller Akgül'ün cenazesi, Yozgat
'ın Sarıkaya
ilçesinde defnedildi. Ankara
'da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında yaşamını yitiren Güller Akgül için Sarıkaya Merkez Camisi'nde tören düzenlendi. Anne
Akgül'ün cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Toprakpınar köyü mezarlığında toprağa verildi.
Törene, TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül ve yakınları, Yozgat Valisi Kadir Çakır, AK Parti
Yozgat Milletvekilleri Bekir Bozdağ
, Yusuf Başer
, Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:23 Kaynak: AA
AK Parti Meclis Üyesi Adayına Silahlı Saldırı Kamerada
AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım'dan EYT'liye Seslendi: Sabır, Biraz Daha Sabır
Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi! Ölü ve Yaralılar Var
Polis Memuru, Dinlenme Tesisinde Silahlı Saldırıya Uğradı