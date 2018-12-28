Son Dakika Haberleri: Tesla Yönetim Kuruluna Bağımsız Üyeler Atandı

Tesla Yönetim Kuruluna Bağımsız Üyeler Atandı

1 saat önce

NEW ABD'li elektrikli motor ve araç üreticisi Tesla'nın, Borsalar ve Menkul Kıymetler Komisyonu (SEC) ile vardığı adli uzlaşma anlaşması kapsamında yönetim kuruluna 2 bağımsız üye ataması yapıldı.

Tesla Yönetim Kuruluna Bağımsız Üyeler Atandı, System.String[]
NEW ABD'li elektrikli motor ve araç üreticisi Tesla'nın, Borsalar ve Menkul Kıymetler Komisyonu (SEC) ile vardığı adli uzlaşma anlaşması kapsamında yönetim kuruluna 2 bağımsız üye ataması yapıldı.

Şirketten yapılan açıklamada, Oracle yazılım şirketinin kurucusu Larry Ellison ile sağlık sektöründe faaliyet gösteren Walgreens Boots Alliance şirketinin başkan yardımcılarından Kathleen Wilson-Thompson'ın, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak göreve başladıkları bildirildi.

Tesla ile SEC arasındaki anlaşmazlık, Tesla kurucusu ve Üst Yöneticisi Elon Musk'un, 13 Ağustos'ta, kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajda şirketi borsadan çekmek üzere finansman bulduğunu duyurmasıyla başlamıştı.

Musk'un şirket hisselerini hisse başına 420 dolara geri alarak, Tesla'yı yeniden tamamen özel hale getirmek için bazı finansörlerle anlaşmaya vardığını açıklamasının ardından şirket hisseleri aynı gün yüzde 11 değer kazanmıştı. Ancak Musk birkaç hafta sonra yine Twitter'da anlaşmanın gerçekleşmeyeceğini duyurmuştu.

Musk'u, yatırımcıları yanlış yönlendirerek, borsa dolandırıcılığı yapmakla suçlayan SEC, Musk ve şirketi hakkında inceleme başlatmıştı.

SEC, başta Musk'ın CEO görevinden ayrılmasını istemiş ancak ardından varılan adli uzlaşma anlaşmasıyla Musk'ın ve Tesla'nın 20'şer milyon dolar para cezası ödemesi kararlaştırılmıştı.

Musk ise 3 yıl boyunca geri dönmemek üzere üst yöneticilik görevinden kendi rızasıyla ayrılmayı kabul etmişti. Musk'ın yerine üst yöneticiliğe Robyn Denholm getirilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:52 Kaynak: AA

Twitter, Amerika Birleşik Devletleri, Nicola Tesla, Ekonomi
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