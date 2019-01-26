Son Dakika Haberleri: Teslim Olan PKK'lıların İfadeleri, Örgütteki Çözülmeyi Gösterdi

Teslim Olan PKK'lıların İfadeleri, Örgütteki Çözülmeyi Gösterdi

20 dakika önce

Teslim olan PKK'lıların ifadeleri, örgütteki çözülmeyi gösterdi TERÖR örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan 2 teröristin ifadesi, örgütün sözde yönetici kadrosu arasındaki kavgaları ve örgütte yaşanan çözülmeleri gözler önüne serdi.

Teslim Olan PKK'lıların İfadeleri, Örgütteki Çözülmeyi Gösterdi, System.String[]
Teslim olan PKK'lıların ifadeleri, örgütteki çözülmeyi gösterdi

 TERÖR örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan 2 teröristin ifadesi, örgütün sözde yönetici kadrosu arasındaki kavgaları ve örgütte yaşanan çözülmeleri gözler önüne serdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, teslim olan PKK'lı terörist Dilara Ö.,  Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarından sonra örgütte büyük umutsuzluk havasının hakim olduğunu, sözde yönetici kadronun gelinen noktada bir sorumlu bulmak adına sürekli birbirini suçladığını, sözde yöneticiler arasında yaşanan çekişme ve kavgaların var olan çözülmeyi hızlandırdığını söyledi. Terörist Dilara Ö.; 'Agir', 'Rozarin', 'Desina', 'Ruken', 'Evindar' ve 'Destan' kod adlı örgütün sözde yöneticileri arasında sürekli çekişme ve gerginlik olduğunu belirtti.

Dilara Ö, terör örgütünün sözde üst yönetiminde bulunan Mustafa Karasu'nun sağlık sorunları olduğu halde, örgüt üzerindeki yoğun baskıdan dolayı tedavi dahi olamadığını, örgüt içinde karamsar havanın hakim olduğunu, bu durumun çözülmeleri artırdığını ifade etti.

'Ronas' kod adlı terörist de örgüt içinde panik havası ve tedirginlik olduğunu, sözde yönetici kadrolara güvenilmediğini, örgütün sözde üst yönetiminde fikir ayrılıkları ve anlaşmazlıkların arttığını, sözde yöneticilerin bir araya gelmekten kaçındıklarını, birbirleriyle irtibat kurmadıklarını ve örgüte katılımların son dönemde azaldığın belirtti.

ÖRGÜTTEN KAÇIŞLAR ARTIYOR

Güvenlik kaynakları, çoluk çocuk demeden insanlara zulmeden, gençleri dağlarda ölüme sürmekten çekinmeyen örgütün sözde yöneticilerinin terörle bir sonuca ulaşamayacaklarını anladığını, kaçırılan, zorla alıkonan gençlerin de artık bunu anlamaya başladığını ve fırsatını buldukça bir şekilde örgütün elinden kaçtığını bildirdi.

Haber: ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:45 Kaynak: DHA

PKK, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sel Sularında Can Veren Gencin Babası Konuştu: Hava Kötü, Nişanlının Yanında Kal Demiştim Antalya Havalimanında Fırtına Nedeniyle Otobüs Devrildi: 12 Yaralı Var

19 Dairesi, 9 Otomobili Vardı! Şimdi Bir Odaya Muhtaç Kaynanasıyla Yaşadığı Yasak Aşk Ortaya Çıkınca Cinayet İşleyen Damadın Cezası Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 14:05:09. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Teslim Olan PKK'lıların İfadeleri, Örgütteki Çözülmeyi Gösterdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]