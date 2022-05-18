Teslimat robotu ormanda gezintiye çıktı: Sosyal medya yıkıldı - Son Dakika
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Teslimat robotu ormanda gezintiye çıktı: Sosyal medya yıkıldı

18.05.2022 00:35
Teslimat robotu ormanda gezintiye çıktı: Sosyal medya yıkıldı

Teslimat robotunun tek başına ormanda gezebileceğini hiç düşündünüz mü? Aslında İngiltere'de buna benzer bir durum yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde İngiltere'deki bir ormanda çekilen fotoğraf, sosyal medyada viral haline geldi. Teslimat robotunun ormanda tek başına gezdiğini fark eden Matthew McCormack isimli bir vatandaş, hemen kamerasına sarıldı. Fotoğraf 240 bine yakın beğeni aldı, robotun üreticisini bile harekete geçirdi.

Ormanlık alanda tek başına gezen teslimat robotu viral oldu

Northampton'daki Lings Wood'daki bir ormanda kaydedilen fotoğraf, sosyal medyanın diline düştü. Matthew McCormack isimli Northampton Üniversitesi öğretim görevlisi tarafından çekilen görüntü, robotun "kendi kendine" dolaştığını gösterdi.

Araba boyayan ressam robot!

Geçtiğimiz Pazar günü bisiklete binmek için Lings Wood bölgesine giden Matthew McCormack, ormanda tek başına bir teslimat robotu görünce çok şaşırdı. Robotun yolunu kaybettiğini düşünen ve arkadaşlarıyla paylaşmak için sosyal medyaya yükleyen adam, 240 binden fazla beğeniyle Twitter'ın gündemine girmeyi başardı.

Not lost, simply on an adventure! ??

— Starship Technologies (@StarshipRobots) May 16, 2022

Northampton Üniversitesi Tarih bölümünde öğretim görevlisi olan McCormack, BBC'ye bazı açıklamalarda bulundu. "Robotu yakaladığımda bir fotoğraf çektim, Twitter'a attım ve birkaç kahkaha alabileceğini düşündüm" dedi.

Ancak fotoğraf, sadece iki günde 240 binden fazla beğeni, 20 bin retweet ve 2.000'den fazla yanıt aldı. Robotun üreticisi olan Starship Technologies'ten gelen eğlenceli açıklamada ise, "Kaybolmadı, sadece maceraya çıktı" denildi.

Ormanda gezintiye çıkan teslimat robotunu gören sosyal medya kullanıcıları eğlenceli paylaşımlar yapmayı ihmal etmedi. Bir kullanıcı tarafından gelen yanıtta, "Duyarlılık kazandı ve bunu zihinsel sağlık yürüyüşüne çıkmak için kullanıyor" dedi.

Teslimat robotu ormanda gezintiye çıktı: Sosyal medya yıkıldı

Robotun ormanda neden gezip gezmediği henüz belli olmasa da, üretici şirket Starship Technologies en azından kaybolmadığını söylüyor. Şirketten gelen açıklamada, kendi başına dolaşan tüm robotların bir sonraki müşterisine gittiği dile getirildi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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