TFF 1. Lig: Altay: 1 Adana Demirspor: 0 - Son Dakika

TFF 1. Lig: Altay: 1 Adana Demirspor: 0

17.10.2020 20:59
TFF 1. Lig: Altay: 1 Adana Demirspor: 0, System.String[]

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Altay, sahasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Altay, sahasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Maçtan dakikalar

9. dakikada orta alandan hızlı çıkan Altay'da Erhan Çelenk'in pasıyla ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Paixao, kaleye vurdu ancak Adana Demirspor kalecisi Zubas topu kornere çeldi.

15. dakikada sol kanattan yüklenen Altay'da Tolga Ünlü ceza sahasına ortaladı. Ceza sahası içinde topa kafa vuruşu yapan Paixao'nun pozisyonunda top kaleciden geri döndü. Topu önünde bulan Paixao bu kez sağ ayağıyla topu ağlarla buluşturdu. 1-0

18. dakikada orta alandan atak yapan Adana Demirspor'da Dibba, ceza sahası dışında kaleyi cepheyi gören bir noktadan şut attı. Altay kalecisi Burak Öğür topu uzanarak kontrol etti.

39. dakikada sağ kanattan yüklenen Altay'da Kappel ceza sahasına girerek topu kale önüne çevirdi. Penaltı noktası üzerinde topla buluşan Yekta Kurtuluş plase bir vuruş yapsa da top kalenin solundan yerden az farkla auta çıktı.

44. dakikada orta alandan atak yapan Adana Demirspor'da Gökhan İnler, ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören bir noktadan şut attı. Altay kalecisi Burak Öğür topu güçlükle tokatlayarak uzaklaştırdı.

56. dakikada sol kanattan atak yapan Adana Demirspor'da Dibba, ceza sahası içinde bekleyen Mehmet Akyüz'e pas verdi. Mehmet Akyüz gelişine sert bir vuruşla topu kaleye yönlendirse de Altay kalecisi Burak Öğür topu tek hamlede kontrol etti.

89. dakikada sağ kanattan yüklenen Altay'da Eren Erdoğan topla birlikte ceza sahası içine girerek şut attı. Meşin yuvarlak kalenin solundan yerden az farkla auta çıktı.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Kemal Mavi xx, Mehmet Emin Tuğral xx

Altay: Burak Öğür xx, Tolga Ünlü xx, İbrahim Öztürk xx, Lokman Gör xx, Özgür Özkaya xx, Scuk xx, Yekta Kurtuluş xx (Harun Alpsoy dk. 58 x), Regattin xx (Amorim dk. 75 x), Kappel xx (Eren Erdoğan dk. 87 ?), Erhan Çelenk xx (Çağlar Birinci 87 ?), Paixao xxx (Gnanduillet dk. 75 x)

Yedekler: Cihan Topaloğlu, Abdullah Aydın, Kazımcan Karataş, Kuban Altınbudak

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Adana Demirspor: Zubas xx, Süleyman Koç xx, Anıl Karaer x, Rassoul xx, Tarık Çamdal xx, Hasan Kılıç xx, Gökhan İnler x (Volkan Şen dk. 62 x), Dibba xx (Erkan Zengin dk. 62 x), Kosecki x (Sinan Kurt dk. 46 x), Emircan Altıntaş x (Yunus Akgün dk. 46 x) Mehmet Akyüz x (Lanzafame dk. 75 x)

Yedekler: Emre Selen, Semih Güler, Mehmet Uslu

Teknik Direktör: Ümit Özat

Gol: Paixao (dk. 15) (Altay)

Sarı Kartlar: Dibba, Mehmet Akyüz, Zubas (Adana Demirspor) Özgür Özkaya, Regattin, İbrahim Öztürk, Tolga Ünlü (Altay) - İZMİR

TFF 1. Lig: Altay: 1 Adana Demirspor: 0
TFF 1. Lig: Altay: 1 Adana Demirspor: 0
TFF 1. Lig: Altay: 1 Adana Demirspor: 0
TFF 1. Lig: Altay: 1 Adana Demirspor: 0
TFF 1. Lig: Altay: 1 Adana Demirspor: 0
TFF 1. Lig: Altay: 1 Adana Demirspor: 0
TFF 1. Lig: Altay: 1 Adana Demirspor: 0
TFF 1. Lig: Altay: 1 Adana Demirspor: 0
TFF 1. Lig: Altay: 1 Adana Demirspor: 0

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Altay, Ceza, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Altay: 1 Adana Demirspor: 0 - Son Dakika Spor


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