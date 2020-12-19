TFF 1. Lig: Altay: 2 Akhisarspor: 1

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Akhisarspor'u konuk eden Altay, rakibini 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar:
7. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Avdija Vrsajevic'in şutu savunmadan sekti. Dönen topa düzgün vuran Çekdar Orhan, topu ağlara gönderdi. 0-1
18. dakikada Leandro Kappel'in ortasında topla buluşan Erhan Çelenk'in şutu direğin yanından auta çıktı.
35. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Berkay Sülüngöz, Doğukan Nelik'in müdahalesi sonucu yerde kalınca maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.
36. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Adrien Regattin, topu ağlarla buluşturdu. 1-1
43. dakikada Adrien Regattin'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte kafa vuruşunu yapan Lokman Gör'ün şutu auta çıktı.
71. dakikada Ziya Alkurt'un sol kanattan ceza sahasına açtığı ortada Marco Paixao'nun şutu kalecide kaldı.
82. dakikada Erhan Çelenk'in kullandığı kornerde rakip savunmanın uzaklaştıramadığı topa kale önünde dokunan Khaly Thiam, meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. 2-1
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Muhammet Yumak xx, Cemil Tunç xx
Altay: Cihan Topaloğlu xx, Tolga Ünlü xx, Berkay Sülüngöz xx, Lokman Gör xxx, Özgür Özkaya xx, Adrien Regattin xx (Ziya Alkurt dk. 59 x), Harun Alpsoy x (Yılmaz Özeren dk. 35 xx), Khaly Thiam xx, Erhan Çelenk xxx (Jasmin Scuk dk. 89 ?), Leandro Kappel xxx, Marco Paixao xx (Armand Gnanduillet dk. 88 ?)
Yedekler: Ozan Evrim Özenç, Rıdvan Şimşek, Eren Erdoğan, İbrahim Öztürk, Kuban Altunbudak, Kazımcan Karataş
Teknik Direktör: Yücel İldiz
Akhisarspor: Milan Lukac x, Avdija Vrsajevic xx, Alperen Babacan x, Musa Nizam xx, Kadir Keleş x, Doğukan Nelik xx, Rajko Rotman xx, Ali Kaan Güneren x, Onurcan Güler x, Irfan Hadzic xx (Mert Efe Çölbeyi dk. 85 ?), Çekdar Orhan xx
Yedekler: Halil Yeral, Berat Pınar, Gökmen Aydoğdu, Turhan Kaya, Bora Yılmaz, Serkan Özbakan, Halil İbrahim Karavuş, Göksu Mutlu
Teknik Direktör: Mesut Dilsöz
Goller: Çekdar Orhan (dk. 7) (Akhisarspor), Adrien Regattin (dk. 36 pen.), Khaly Thiam (dk. 82) (Altay)
Sarı kartlar: Avdija Vrsajevic, Irfan Hadzic, Milan Lukac, Onurcan Güler (Akhisarspor), Berkay Sülüngöz (Altay) - İZMİR
- Kaynak: İHA
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