TFF 1. Lig: Altınordu: 0 - Altay: 3

TFF 1. Lig'in 8. haftasında İzmir derbisinde Altay, Altınordu'yu 3-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
4. dakikada Marco Paixao ceza sahası dışından vurdu, kaleci Erhan Erentürk topu zorlanmadan kontrol etti.
5. dakikada Muhammed Mert ceza yayınını üzerinden savunmanın arasına oynadı, Anıl Koç bir anda çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalıp vurdu, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
33. dakikada savunmanın arkasında topla buluşan Kappel'in vuruşunda top kaleci Erhan Erentürk'ten döndü. Marco Paixao meşin yuvarlağı kaleye göndermeye çalışırken araya giren Sinan Osmanoğlu mutlak golü önledi.
45. dakikada Okan Derici'nin soldan kullandığı serbest vuruştan gelen topa Kerim Alıcı kafayı vurdu, kaleci son anda direk dibine uzanıp meşin yuvarlağı çeldi.
48. dakikada Kappel sağdan çizgiye inip kale sahasına yerden ortaladı, Marco Paixao gelişine vuruşunda ağları sarstı. 0-1
50. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Murat Uslu sağ ayağınla uzak köşeye yaptığı plasesinde ağları havalandırdı. 0-2
60. dakikada savunma arkasında topla buluşan Kappel karşı karşıya pozisyonda vurdu, Erhan Erentürk meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.
70. dakikada Tattos'un sağdan kullandığı serbest vuruştan gelen topa yakın mesafeden Marco Paixao kafayı vurdu, kaleci Erhan Erentürk müthiş bir refleksle uzanıp top kornere attı.
90+4. dakikada Özgür Özkaya'nın sağdan kullandığı serbest vuruştan gelen topa iyi yükselen Marco Paixao kafayı vurdu. 0-3
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Erkan Özdemir xx, Uygar Bebek xx, Ata Yıldırım xx
Altınordu: Erhan Erentürk x, Kerim Alıcı xx, Sinan Osmanoğlu x, Ravil Tagir x (Yusuf Yalçın Arslan dk. 64 xx), Ufuk Budak xx, Berkay Samancı xx, Muhammed Mert xx, Burak İnce x (Fatih Aktay dk. 54 x), Atakan Üner x, Okan Derici x (Ersel Aslıyüksek dk. 73 x), Anıl Koç xx
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Altay: Emre Koyuncu xxx, Erhan Kartal xx, Gencer Cansev xxx, Abdülkerim Bardakçı xx, Murat Uslu xx (Özgür Özkaya dk. 79 x), Helder Tavares xx, Deniz Vural xxx, Leandro Kappel xx, Andreas Tatos xx (Yılmaz Özeren dk. 90+3 ?), Anton Putsila x (Leandrinho dk. 76 x), Marco Paixao xxx
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Goller: Marco Paixao (dk. 48 ve 90+4), Murat Uslu (dk. 50) (Altay)
Sarı kartlar: Kerim Alıcı, Okan Derici, Muhammed Mert (Altınordu), Erhan Kartal, Leandro Kappel, Emre Koyuncu, Gencer Cansev (Altay) - İZMİR