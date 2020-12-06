TFF 1. Lig: Altınordu: 0 Ankara Keçiörengücü: 2 - Son Dakika

TFF 1. Lig: Altınordu: 0 Ankara Keçiörengücü: 2

06.12.2020 18:24
TFF 1. Lig: Altınordu: 0 Ankara Keçiörengücü: 2, System.String[]

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Altınordu, sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 mağlup oldu.

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Altınordu, sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

11. dakikada ceza sahası ön çizgisine kadar giren Barış Yılmaz'ın sert şutunda top Sinan Osmanoğlu'nun ayağına çarparak yön değiştirdi ve kornere çıktı.

24. dakikada Cem Ekinci'nin ara pasında topla buluşan Burak Aydın, Furkan Metin ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Burak Aydın takımını deplasmanda öne geçirdi. 0-1

41. dakikada kornerden gelip yayın üzerine açılan topa Burak Aydın gelişine vurdu, savunmaya çarpan top direğin hemen yanından kornere çıktı.

50. dakikada Furkan Metin sağdan penaltı noktası üzerine ortaladı. Ahmet dereli kafayı vurdu top kalecide kaldı.

57. dakikada sağ taç çizgisi üzerindeki ikili mücadeleden seken topu alan Cem Ekinci ceza sahasına kadar sokulup sola çıkardı. Burak Aydın tek hamleyle savunmadan sıyrılıp vurdu, Yusuf Can Esendemir'in ayağına çarpan top yön değiştirip filelere gitti. 0-2

72. dakikada soldan arka direğe gönderilen topa Oğuzhan Akgün zor pozisyonda kafayı vurdu, kaleci son anda parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Oğuz Kağan Çalışır xx, Kemal Elmas xx

Altınordu: Erhan Erentürk xx, Ufuk Budak x (Yusuf Arslan dk. 77 x), Alper Tursun x (Oğuzhan Akgün dk. 39 xx), Furkan Metin xx, Yusuf Can Esendemir xx, Sinan Osmanoğlu xx, Metehan Mimaroğlu x (Muzaffer Kocaer dk. 77 x), Oğulcan Ülgün xx, Burak İnce x (Muhammed Mert dk. 46 xx), Furkan Çil xx, Ahmet Dereli x (Hüsamettin Yener dk. 66 x)

Yedekler: Mertcan Dağlı, Kahraman Demirtaş, Yiğithan Güveli, Birhan Vatansever, Emre Oymak

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Samet Akaydın xx, Abdulkadir Korkut xx, Soner Gönül xx, Mert Kula xx, Burak Aydın x (Ilir Mustafa dk. 72 x), İrfan Akgün x (Süleyman Olgun dk. 65 x), Uğur Utlu xx, Arb Manaj xx (Famoussa Kone dk. 71 x), Barış Alper Yılmaz xx (Joseph Dodoo dk. 74 x), Cem Ekinci xx (Diabang Dialiba dk. 84 ?)

Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Ogün Bayrak, Fatih Solmaz

Teknik Direktör: İlker Püren

Goller: Burak Aydın (dk. 25 pen., 57) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Ahmet Dereli, Muzaffer Kocaer (Altınordu), Abdulkadir Korkut, Joseph Dodoo (Ankara Keçiörengücü) - İZMİR

TFF 1. Lig: Altınordu: 0 Ankara Keçiörengücü: 2
TFF 1. Lig: Altınordu: 0 Ankara Keçiörengücü: 2
TFF 1. Lig: Altınordu: 0 Ankara Keçiörengücü: 2
TFF 1. Lig: Altınordu: 0 Ankara Keçiörengücü: 2
TFF 1. Lig: Altınordu: 0 Ankara Keçiörengücü: 2
TFF 1. Lig: Altınordu: 0 Ankara Keçiörengücü: 2

Türkiye Futbol Federasyonu, KEÇİÖRENGÜCÜ, Altınordu, Ankara, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Altınordu: 0 Ankara Keçiörengücü: 2 - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Denizlispor-Fenerbahçe maçında 11'ler belli oldu! Erol Bulut'tan sürpriz tercih Meteoroloji tek tek uyardı! 7 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak Yusuf Yazıcı Burak'ın asistiyle ağları sarstı, Lille Monaco'ya geçit vermedi Sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda gezen vatandaşın aymazlığı pes dedirtti Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı "Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım" diyen ayakkabı boyacısına Fatma Şahin'den iki müjdeli haber Son Dakika! Erzurum'da cinnet getiren şahıs, eşi ve iki çocuğunu öldürdü Bakan Soylu'dan gazeteci Kübra Par'a sert yanıt: Ben kendimi ortaya koyuyorum, ya iftira sahipleri?
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası uyardı: 28 gün sokağa çıkma yasağı şart, 14 gün işe yaramaz Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası uyardı: 28 gün sokağa çıkma yasağı şart, 14 gün işe yaramaz         
18:27
Antalyaspor Ankaragücü'nü yendi, Ersun Yanal'la ilk galibiyetini aldı Antalyaspor Ankaragücü'nü yendi, Ersun Yanal'la ilk galibiyetini aldı         
17:58
Filmlerde 2020 senesi nasıl başladı? Nasıl bitti? Filmlerde 2020 senesi nasıl başladı? Nasıl bitti?         
17:45
Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu         
16:50
Ekmek dolabından çıkan not yürekleri sızlattı: Sokaktayım, artan ekmekleri alayım mı? Ekmek dolabından çıkan not yürekleri sızlattı: Sokaktayım, artan ekmekleri alayım mı?         
16:40
Silahlı saldırganlar, kavgalı oldukları aileye kurşun yağdırdı Silahlı saldırganlar, kavgalı oldukları aileye kurşun yağdırdı         
16:02
Şevval Şahin, bikinili pozlarına gelen eleştirilere sert çıktı: Size ne! Şevval Şahin, bikinili pozlarına gelen eleştirilere sert çıktı: Size ne!         
15:36
Endonezya'da koronavirüs yardım fonunda yolsuzluğa karışan bakan bavullar dolusu parayla teslim oldu Endonezya'da koronavirüs yardım fonunda yolsuzluğa karışan bakan bavullar dolusu parayla teslim oldu         
14:39
"Hasta Fenerliyim ama bayıldım" diyen Rıdvan Dilmen'den G.Saraylı yıldız için çarpıcı iddia         
13:15
Trabzon'da pandemi hastanesi önündeki ambulans yoğunluğu endişe yarattı Trabzon'da pandemi hastanesi önündeki ambulans yoğunluğu endişe yarattı         
12:50
Bakan Koca yerli aşı için nisan ayını işaret etti: İthal aşıya ihtiyacımız kalmayacak Bakan Koca yerli aşı için nisan ayını işaret etti: İthal aşıya ihtiyacımız kalmayacak         
12:34
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı         
12:31
İran'dan Fahrizade suikastına misilleme iddiası: MOSSAD yetkilisi Tel Aviv'de öldürüldü İran'dan Fahrizade suikastına misilleme iddiası: MOSSAD yetkilisi Tel Aviv'de öldürüldü         
12:19
ABD'li otomobil devi Ford, Türkiye fabrikasının inşaatına başladı ABD'li otomobil devi Ford, Türkiye fabrikasının inşaatına başladı         
11:20
İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi         
10:50
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti         
22:41
Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz         
14:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2020 18:48:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TFF 1. Lig: Altınordu: 0 Ankara Keçiörengücü: 2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei