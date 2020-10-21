TFF 1. Lig: Altınordu: 2 Altay: 1 - Son Dakika

TFF 1. Lig: Altınordu: 2 Altay: 1

21.10.2020 21:19
TFF 1. Lig: Altınordu: 2 Altay: 1, System.String[]

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Altınordu, sahasında Altay'ı 2-1 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Altınordu, sahasında Altay'ı 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

7. dakikada ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Paixao, yaklaşık 20 metreden attığı şutta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

9. dakikada Ufuk Budak'ın sol ön direğe ortasında topla ceza sahası içinde buluşan Ahmet Dereli tek dokunuşla topu ağlara gönderdi. 1-1

28. dakikada sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta topa yükselip kafa vuruşu yapan Jasmin Scuk'un pozisyonunda kaleci Erhan Erentürk topu kornere çeldi.

44. dakikada Ahmet İlhan Özek'in sol kanattan kale önüne kestiği topla buluşan Ahmet Dereli, gelişine bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-1

72. dakikada Regattin'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Scuk, kaleye şut attı ancak meşin yuvarlak kaleci Erhan Erentürk'te kaldı.

81. dakikada Furkan Çil yayın üzerinde bomboş pozisyonda vurdu, kaleci topu sektirerek kontrol edebildi.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Hakan Ceylan xx, Yusuf Bozdoğan xx, Sezgin Çınar xx

Altınordu: Erhan Erentürk xx, Alper Tursun xx, Sinan Osmanoğlu xx, Kahraman Demirtaş xx, Ufuk Budak xx, Oğulcan Ülgün xx, Furkan Çil xx, Muhammed Mert x (Muzaffer Kocaer dk. 56 x), Hüsamettin Yener xx (Metehan Mimaroğlu dk. 64 x), Ahmet İlhan Özek xx (Oğuzhan Akgün dk. 90+2 ?), Ahmet Dereli xxx (Enis Destan dk. 64 x)

Yedekler: Mertcan Dağlı, Hüseyin Altuğ Taş, Burak İnce, Yiğit Emre Çeltik, Birhan Vatansever, Yusuf Can Esendemir

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Altay: Burak Öğüt xx, Tolga Ünlü xx, Cocalic x (Çağlar Birinci dk. 90+1 ?), İbrahim Öztürk x, Özgür Özkaya xx, Scuk xx, Yekta Kurtuluş x (Eren Erdoğan dk. 65 x), Regattin x (Kazımcan Karataş dk. 90+1 ?), Erhan Çelenk xx, Amorim x (Granduillet dk. 46 x), Paixao xx

Yedekler: Cihan Topaloğlu, Abdullah Aydın, Kuban Altunbudak

Teknik Sorumlu: Korhan Aktürk

Goller: Paixao (dk. 7) (Altay), Ahmet Dereli (dk. 9 ve dk. 44) (Altınordu)

Sarı kartlar: Alper Tursun, Ufuk Budak (Altınordu) - İZMİR

TFF 1. Lig: Altınordu: 2 Altay: 1
TFF 1. Lig: Altınordu: 2 Altay: 1
TFF 1. Lig: Altınordu: 2 Altay: 1
TFF 1. Lig: Altınordu: 2 Altay: 1
TFF 1. Lig: Altınordu: 2 Altay: 1
TFF 1. Lig: Altınordu: 2 Altay: 1
TFF 1. Lig: Altınordu: 2 Altay: 1

Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Dereli, Altay, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Altınordu: 2 Altay: 1 - Son Dakika Spor


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