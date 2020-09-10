TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonu heyecanı yarın başlayacak - Son Dakika

TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonu heyecanı yarın başlayacak

TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonu heyecanı yarınki Menemenspor-Altınordu maçıyla başlayacak.

TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonu heyecanı yarın başlayacak, System.String[]

TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonu heyecanı yarınki Menemenspor-Altınordu maçıyla başlayacak.

Futbolda bu yıl 58. kez Süper Lig'e yükselme heyecanı yaşanacak. TFF 1. Lig'de normal sezonu ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan Süper Lig'e yükselecek. Bu iki ekibi takip eden 4 takım, Süper Lig'de yer alacak son kulüp olabilmek için play-off etabında kozlarını paylaşacak. Son 3 sırada yer alacaklar ise TFF 1. Lig'e veda edecek.

1963-1964 sezonunda 2. Lig adıyla oynanmaya başlanan ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan statü değişikliğiyle 2001-2002'den itibaren İkinci Lig A Kategorisi ismiyle devam eden organizasyon, 2007-2008'den sonra ise TFF 1. Lig adını aldı.

Ligin ilk yarısı 3 Ocak 2021'de tamamlandıktan sonra, ikinci devre 24 Ocak 2021'de başlayacak. 34 haftalık normal sezon, 8 Mayıs Cumartesi günü yapılacak maçlarla sona erecek. TFF 1. Ligde 6, 13, 23 ve 30. hafta karşılaşmaları hafta içi oynanacak.

TFF 1. Lig play-off mu¨sabakalarında, Video Yardımcı Hakem Sistemi kullanılacak.

Takımlar

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm liglerde düşmenin kaldırılmasıyla, geçen sezonu düşme hattında tamamlayan Adanaspor, Ankaraspor ve Eskişehirspor bu sezon da TFF 1. Lig'de kaldı.

TFF 2. Lig'den yükselen Yılport Samsunspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Tuzlaspor'un yanı sıra Adana Demirspor, Akhisarspor, Altay, Altınordu, Ankara Keçiörengücü, Balıkesirspor, Boluspor, Bursaspor, Giresunspor, İstanbulspor, Menemenspor ve Ümraniyespor ?ligde mücadele edecek.

İzmir ve İstanbul'dan üçer, Ankara, Adana ve Balıkesir'den ikişer takımın bulunacağı ligde, Bolu, Bursa, Giresun, Eskişehir, Manisa ile Samsun'dan birer ekip yer alacak.

Samsunspor 7 kez Süper Lig vizesi aldı

Ligde yer alacak takımlardan Yılport Samsunspor 7, Adanaspor ise 5 kez Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi.

Bu ekipleri 4'er kezle Adana Demirspor ve Eskişehirspor, 3'er kezle Altay ve Boluspor, 2'şer kezle Ankaraspor, Balıkesirspor, Bursaspor ve İstanbulspor, 1'er kezle de Akhisarspor, Altınordu ve Giresunspor izledi.

Ankara Keçiörengücü, Menemenspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor, Tuzlaspor ve Ümraniyespor ise hiç Süper Lig'e çıkamadı.??

Toplam 9 ekip teknik direktörünü değiştirdi

Ligde 18 ekipten 9'u aynı teknik direktörle yoluna devam ederken, diğerleri teknik heyetinde değişikliğe gitti.

Altınordu'da Hüseyin Eroğlu, Ankaraspor'da Ali Güneş, Eskişehirspor'da Mustafa Özer, İstanbulspor'da Fatih Tekke, Menemenspor'da Cenk Laleci, Ümraniyespor'da Sait Karafırtınalar'ın yanı sıra, ligin yeni ekipleri Royal Hastanesi Bandırmaspor'da Serdar Bozkurt, Yılport Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam ile Tuzlaspor'da Taner Taşkın, geçen sezon olduğu gibi takımlarının başında yer alacak.

Adana Demirspor'da Ümit Özat'la, Adanaspor'da Fatih Akyel'le, Akhisarspor'da Cem Kavçak'la, Altay'da Yücel İldiz'le, Ankara Keçiörengücü'nde İlker Püren'le, Balıkesirspor'da Mesut Dilsöz'le, Boluspor'da Ahmet Taşyürek'le, Bursaspor'da Mustafa Er'le ve Giresunspor'da da Hakan Keleş'le sezona başlanacak.

Bu isimlerden Hüseyin Eroğlu, Altınordu'da 9. sezonunu geçirecek.

Daha önce 4 kez takımlarını Süper Lig'e taşıyan Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, bunu bir kez daha başarması halinde Kadri Aytaç ve Yılmaz Vural'ı geride bırakacak.

Öte yandan, takımlar bu sezon, geçen yıl olduğu gibi 28 futbolcudan oluşacak A takım listelerinde 10 yabancı oyuncu bulundurabilecek. Bunların 6'sına maç kadrolarında yer verebilecek ekipler, 5'ini ise aynı anda oynatabilecek.

İlk haftanın maç programı

İki İzmir ekibi Menemenspor ile Altınordu'nun yarın oynayacağı karşılaşmayla başlayacak TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk hafta maç programı şöyle:

Yarın:

19.00 Menemenspor-Altınordu (Menemen İlçe)

12 Eylül Cumartesi:

16.30 Ümraniyespor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.30 Boluspor-Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)

19.00 Ankaraspor-Eskişehirspor (Osmanlı)

13 Eylül Pazar:

16.30 Bursaspor-Adana Demirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Adanaspor-İstanbulspor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Altay-Yılport Samsunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

14 Eylül Pazartesi:

19.00 Akhisarspor-Tuzlaspor (Spor Toto Akhisar)

19.00 Balıkesirspor-Giresunspor (Balıkesir Atatürk)

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 11:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonu heyecanı yarın başlayacak - Son Dakika Spor

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