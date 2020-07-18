TFF 1. Lig'de son hafta maçları! Süper Lig'e çıkan 2. takım belli oluyor... - Son Dakika

TFF 1. Lig'de son hafta maçları! Süper Lig'e çıkan 2. takım belli oluyor...

Karşılaşmalarda ilk yarı oynanıyor.

Karşılaşmalarda ilk yarı oynanıyor. Bu sonuçlarla Süper Lig'e Erzurumspor çıkacak...

AK Partili Mehmet Metiner'in FETÖ suçlaması Bakan Soylu'yu çok sinirlendirdi! Canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi
Kuyuda cesetleri bulunan anne ve oğlunun av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı
Son Dakika: Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, profesyonel kariyerini sonlandırdı


Canlı sonuçlar


Giresunspor 0-1 Altay


Erzurumspor 2-0 Ümraniyespor


Hatayspor 1-0 Bursaspor


Karagümrük 1-0 Adanaspor


Akhisarspor 0-1 Keçiörengücü


Adana Demir 1-0 İstanbulspor


HANGİ SONUÇLARDA KİM ÇIKIYOR?


Hatayspor geçen hafta şampiyonluğunu ilan ettiği TFF 1. Lig'de Süper Lig'e yükselecek ikinci takım bugün belli oluyor. 59 puanlı BB Erzurumspor, 58 puana sahip Adana Demirspor, 57 puana ulaşan Akhisarspor ve 56 puanı bulunan Bursaspor ikinci sıra için iddiasını sürdürüyor. BB Erzurumspor, sahasında Ümraniyespor'u mağlup etmesi halinde geçen sezon veda ettiği Süper Lig'e dönecek. Erzurum ekibinin olası puan kaybında takipçilerinin alacağı sonuçlar ikinciyi belirleyecek.


Bugünkü karşılaşmaların ardından play-off eşleşmeleri de netleşecek. Son haftaya 53 puanla 6. sırada giren Fatih Karagümrük ile 51 puanlı Altay'dan biri play-off bileti alacak son takım olacak. Son haftada Fatih Karagümrük'e en az 1 puan play-off için yeterli olacak. Altay'ın 6. duruma gelebilmesi için Fatih Karagümrük'ün yenilip İzmir ekibinin Giresunspor deplasmanından galibiyetle dönmesi gerekiyor.


Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 18:11 

Son Dakika Spor TFF 1. Lig'de son hafta maçları! Süper Lig'e çıkan 2. takım belli oluyor... - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

00:05 AK Partili Mehmet Metiner'in FETÖ suçlaması Bakan Soylu'yu çok sinirlendirdi! Canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi 23:44 Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı 23:41 Son Dakika: Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, profesyonel kariyerini sonlandırdı 23:27 Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor 22:20 ABD'de suç çetelerinin, koronavirüsün yayılması için 400 kişilik partiler düzenlediği ortaya çıktı 22:11 Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten sözler 22:00 Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk kez görüntülendi 21:30 Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı 20:37 Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı 20:19 8 gündür aranan anne ve oğlunun cansız bedenleri kuyuda bulundu 20:09 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı 19:19 Basra sıcak hava dalgası geliyor! İşte 15 ilde beklenen sıcaklık değerleri 19:04 46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı 18:59 Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı: 75 ayrı suç kaydı var 18:28 Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
AK Partili Mehmet Metiner'in FETÖ suçlaması Bakan Soylu'yu çok sinirlendirdi! Canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi
00:05
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı
23:44
Son Dakika: Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, profesyonel kariyerini sonlandırdı
23:41
Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor
23:27
ABD'de suç çetelerinin, koronavirüsün yayılması için 400 kişilik partiler düzenlediği ortaya çıktı
22:20
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten sözler
22:11
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk kez görüntülendi
22:00
Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı
21:30
Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı
20:37
8 gündür aranan anne ve oğlunun cansız bedenleri kuyuda bulundu
20:19
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2020 00:31:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TFF 1. Lig'de son hafta maçları! Süper Lig'e çıkan 2. takım belli oluyor... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]