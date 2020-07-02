TFF 1. Lig: E.H. Balıkesirspor: 0 Fatih Karagümrük: 5

Goller: Eric Sabo (dk. 48 ve 61), Artur Sobıech (dk. 53 ve 75), Brahim Darri (dk. 55) (Fatih Karagümrük)

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