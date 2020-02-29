TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 1 - Akhisarspor: 2 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 1 - Akhisarspor: 2 - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 1 - Akhisarspor: 2

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Eskişehirspor, sahasında ağırladığı Akhisarspor'a 2-1 mağlup oldu.

TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 1 - Akhisarspor: 2, System.String[]

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Eskişehirspor, sahasında ağırladığı Akhisarspor'a 2-1 mağlup oldu.


Karşılaşmanın hemen öncesinde İdlib'de düzenlenen hain hava saldırısında kaybettiğimiz Mehmetçikler için tüm stat saygı duruşunda bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) şehitler için taraftarlara 10 bin Türk bayrağı dağıttı. Taraftarlar saygı duruşuna Türk bayrakları ile eşlik ederken, futbolcular sahaya "Milletimizin başı sağ olsun" yazılı pankartla çıktı.


Maçtan dakikalar


19. dakikada Onur Ayık'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içerisinde Erhan Çelenk topu Eskişehirspor ağlarına gönderdi. 0-1


39. dakikada Eray'ın ceza sahasına gönderdiği ara pasında, Onur topu Eskişehirspor fileleriyle buluşturdu. 0-2


45. dakikada Mete Kaan Demir'in cezası sahası dışından kaleye yolladığı plase vuruşta top az farkla dışarı çıktı.


65. dakikada cezası sahası dışında Mehmet Feyzi'nin kafayla indirdiği topa Mehmet Özcan vurdu, top az farkla auta çıktı.


77. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Bertuğ Bayar'ın şutunda kaleci Melih topu kornere çeldi.


78. dakikada ceza sahası içerisinde Mehmet Feyzi yerde kalınca hakem penaltı noktasının gösterdi. Topun başına geçen Mehmet Feyzi meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2


84. dakikada Akhisarspor'un geliştirdiği atakta ceza sahasında topla buluşan Bertuğ'nun vuruşuna Cemali son anda ayak koydu.


90. dakikada Eskişehirspor'un atağında Cemali Sertel'in sol kanattan ortasına iyi yükselen Mehmet Feyzi'nin kafa vuruşu top az farkla dışarı çıktı.


Stat: Yeni Eskişehir Atatürk


Hakemler: Ramazan Keleş xx, Cemal Alpay xx, Kemal Mavi xx


Eskişehirspor: Melih Ağa xx, Mevlüt Çelik x, Alperen Kocabaş xx, Erdal Akdarı x, Mehmet Feyzi Yıldırım x, Furgan Polat xx (Onur Bayramoğlu dk. 78 x), Mehmet Özcan xx, İbrahim Halil Öner xx (Metehan Altunbaş dk. 46 x), Kıvanç Karakaş xx, Mete Kaan Demir xx (Bedirhan Altunbaş dk. 46 xx), Cemali Sertel xx


Yedekler: Ebrar Yiğit Aydın, Doğukan Ünal, Hasan Ulaş Uyğur, Furkan Balaban, Tolga Yakut, Berkay Tanır, Muhammet Yahya Akbulut


Teknik Direktör: Mustafa Özer


Akhisarspor: Gökhan Değirmenci xx, Avdija Vrsajevic x, Edin Cocalic x, Rajko Rotman xx, Eray Ataseven x (Aykut Çeviker dk. 58 x), Onur Ayık xx, Tolga Ünlü xx, Burhan Eşer xx, Uğur Arslan xx, Sokol Cikalleshi xx (Bertuğ Bayar dk. 58 xx), Erhan Çelenk xx


Yedekler: Halil Yeral, Musa Nizam, Taha Yalçıner, Ergin Keleş, Alperen Babacan, Muhammet Reis


Teknik Direktör: Yılmaz Vural


Goller: Erhan Çelenk (dk. 19), Onur Ayık (dk. 39) (Akhisarspor), Mehmet Feyzi Yıldırım (dk. 79) (Eskişehirspor)


Sarı kartlar: İbrahim Halil Öner, Mevlüt Çelik, Bedirhan Altunbaş (Eskişehirspor), Rajko Rotman, Avdija Vrsajevic (Akhisarspor) - ESKİŞEHİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 06:40 Kaynak: İHA
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