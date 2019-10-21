Son Dakika Haberleri: TFF 1. Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Osmanlıspor: 0
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Osmanlıspor: 0

TFF 1. Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Osmanlıspor: 0

56 dakika önce

TFF 1. Lig 8. hafta kapanış maçında Fatih Karagümrük sahasında Osmanlıspor'u 2-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Osmanlıspor: 0, System.String[]

TFF 1. Lig 8. hafta kapanış maçında Fatih Karagümrük sahasında Osmanlıspor'u 2-0 mağlup etti.


Stat: Vefa


Hakemler: Ramazan Keleş xx, Serdar Diyadin xx, Baran Eraslan xx


Fatih Karagümrük: Bojan Saranov xx, Gaber Dobrovoljc x, Abdülhamit Yıldız xx, Bülent Cevahir x, Koray Altınay x, Çağrı Ortakaya xx, Erkan Zengin xx (Mervan Çelik dk. 81 xx), Brahim Darri xx, Erik Sabo xx, Zeki Yıldırım x (Barış Özbek dk. 78 xx), Innocent Emeghara xx (Turgut Doğan Şahindk. 66 xx)


Yedekler: Aykut Özer, Fatih Kuruçuk, Efe Tatlı, Ramazan Civelek, Stefan Silva


Teknik Direktör: Atılay Canel


Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan x, Oğuz Yıldırım xx, Atakan Rıdvan Çankaya x, Ali Eren İyican x, Mehmet Yiğit xx, Barış Zeren x (Doğukan Efe dk. 87 ?), Okan Deniz x (Yiğit Kotan dk. 80 x), Eric Ayuk Mbu x, Jovan Blagojevic xx, Mertan Caner Öztürk xx (Ognjen Todorovic dk. 73 x), Erdem Çetinkaya


Yedekler: Santiago Mele, Ali Ülgen, Görkem Can Güner, Tunahan Keskin, Tamer Aşık, Batuhan Yılmaz


Teknik Direktör: Mustafa Dalcı


Goller: Erkan Zengin (dk. 43 pen.), Erkan Zengin (dk. 77) (Fatih Karagümrük)


Sarı Kartlar: Bülent Cevahir, Zeki Yıldırım, Erkan Zengin (Fatih Karagümrük), Erdem Çetinkaya (Osmanlıspor) - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Osmanlıspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:31 Kaynak: İHA
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