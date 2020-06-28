TFF 1. Lig: Hatayspor: 2 Balıkesirspor: 0 - Son Dakika

TFF 1. Lig: Hatayspor: 2 Balıkesirspor: 0

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Hatayspor, sahasında konuk ettiği Balıkesirspor'u 2-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Hatayspor, sahasında konuk ettiği Balıkesirspor'u 2-0 mağlup etti.

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Maçtan dakikalar


50. dakikada ceza alanı içerisinde Kubilay Sönmez yerde kaldı, hakem beyaz noktayı gösterdi.


52. dakikada topun başına geçen kaptan Mesut Çaytemel'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0


90. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya Mirkan Aydın ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0


Stat: Antakya Atatürk


Hakemler: Hakan Ceylan xx, Deniz Turgut xx, Gökhan Barcın xx


Hatayspor: Akın Alkan xx, Furkan Şeker xx, Yusuf Abdioğlu xx, Sadi xx, Mesut Çaytemel xx, Kubilay Sönmez xx (Buğra Çağıran dk. 80 ?), Aabid Rayane xx, Caner Hüseyin Bağ xx (Soner Örnek dk. 90 ?), Gökhan Karadeniz xx (Alican Özfesli dk. 65 xx), Selim Ilgaz xx (Idır Quali dk. 80 ?), Hamza Gür x (Mirkan Aydın dk. 46 xx)


Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler


Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak


Balıkesirspor: Atilla xx, Kağan xx, Sezer Özmen xx (Enes Karabulut dk. 85 ?), Cenk Güvenç xx, Batuhan xx, Serdar Güncü xx (Ezeh dk. 80 x), Mrsic xx, Abdulkadir xx (Andusic dk. 62 x), Aly Malle xx, Kethevoama xx (Celal Emir Dede dk. 62 x), Anıl Taşdemir xx


Yedekler: Yiğithan Kır, Görkem Fidan, Emirhan Çakır


Teknik Direktör: Yusuf Şimşek


Goller: Mesut Çaytemel (dk. 52 pen.), Mirkan Aydın (dk. 90) (Hatayspor)


Sarı kartlar: Aly Malle, Batuhan İşçiler, Mrsic (Balıkesirspor) - HATAY

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Mirkan Aydın, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 19:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Hatayspor: 2 Balıkesirspor: 0 - Son Dakika Spor
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