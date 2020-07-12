TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 3 Karagümrük: 0 - Son Dakika

TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 3 Karagümrük: 0

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti.

Survivor'da büyük final öncesi adaya veda eden isim Berkan oldu
Rıdvan Dilmen'den 3 büyükler için çarpıcı itiraf: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yine yardım istemişler
Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası Yunanistan'da Türk ürünleri için boykot çağrısı yapıldı

Stat: Aktepe

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Samet Çiçek xx, Murat Ergin Gözütok xx

Keçiörengücü: Muhammed Birkan Tetik xx, Abdülkadir Korkut xx, Samet Akaydın xx, Erdi Dikmen xx, Soner Gönül xx, Cem Ekinci xxx (Theodore Bernard Mendy dk.79 x), Süleyman Olgun xx, Uğur Kutlu xx, Burak Aydın xx (Levy Clement Madinda dk. 79 x), Devrim Taşkaya XX (Boubacar Dialiba Diabang dk. 46 xxx), Famoussa Kone xx (Abdülkadir Kuzey dk. 90+1 ?)

Yedekler: Metin Uçar, Cihan Can, Hüsamettin Tut

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Fatih Karagümrük: Aykut Özer x, Koray Altınay x, Fatih Kuruçuk x, Yalçın Ayhan x, Alparslan Erdem x, Joseph Larweh Attamah x (Çağrı Ortakaya dk. 83 ?), Alassane Ndao x, Zeki Yıldırım x (Erdal Öztürk dk. 55 x), Erik Sabo x (Muhammed Egemen Pehlivan dk. 76 x), Brahim Darri x (Engin Bekdemir dk. 76 x), Artur Adam Sobiech x (Innocent Nkasiobi Emeghara dk. 83 ?)

Yedekler: Murat Hocaoğlu, Barış Başdaş, Efe Tatlı, Murat Sarıgül, Bülent Cevahir

Teknik Sorumlu: Atılay Canel

Kırmızı kart: Erdal Öztürk (dk. 69) (Karagümrük)

Sarı kartlar: Uğur Utlu (Keçiörengücü), Fatih Kuruçuk (Fatih Karagümrük)

Goller: Cem Ekinci (dk. 28 ve 36), Boubacar Dialiba Diabang (dk. 90+3) (Keçiörengücü) - ANKARA

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Fatih, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 19:45 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 3 Karagümrük: 0 - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

00:16 Rıdvan Dilmen'den 3 büyükler için çarpıcı itiraf: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yine yardım istemişler 00:07 Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası Yunanistan'da Türk ürünleri için boykot çağrısı yapıldı 23:53 Bulgaristan'da kontrolden çıkan tır 5 aracı biçti: 6 ölü, 5 yaralı 23:19 Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor 22:30 Kayıt parası ile velileri dolandırmakla suçlanan okul yöneticisi tutuklandı 22:30 İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı 22:09 Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur 21:01 Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü 20:51 Londra derbisinde Tottenham, 1-0 geri düşmesine karşın Arsenal'i 2-1 mağlup etti 20:05 Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlandı 19:26 Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:13 Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti 16:47 Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü 16:38 Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı 16:19 Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
Rıdvan Dilmen'den 3 büyükler için çarpıcı itiraf: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yine yardım istemişler
00:16
Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası Yunanistan'da Türk ürünleri için boykot çağrısı yapıldı
00:07
Bulgaristan'da kontrolden çıkan tır 5 aracı biçti: 6 ölü, 5 yaralı
23:53
Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor
23:19
Kayıt parası ile velileri dolandırmakla suçlanan okul yöneticisi tutuklandı
22:30
İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı
22:30
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur
22:09
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
21:01
Londra derbisinde Tottenham, 1-0 geri düşmesine karşın Arsenal'i 2-1 mağlup etti
20:51
Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlandı
20:05
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 02:13:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 3 Karagümrük: 0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]