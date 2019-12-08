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Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Osmanlıspor FK: 0 - Altay: 0 - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: Osmanlıspor FK: 0 - Altay: 0

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Osmanlıspor, sahasında Altay ile 0-0 berabere kaldı.

TFF 1. Lig: Osmanlıspor FK: 0 - Altay: 0, System.String[]

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Osmanlıspor, sahasında Altay ile 0-0 berabere kaldı.


Stat: Osmanlı


Hakemler: Mert Güzenge x, Gökhan Memişoğlu x, Oğuz kağan Çalışır x


Osmanlıspor FK: Ahmet Eyüp Türkaslan xx, Oğuz Yıldırım xx, Barış Zeren xx, Atakan Rıdvan Çankaya xx, Ali Eren İyican xx, Erıc Ayuk xxx, Hasan Kılıç xx, Blagojevic xx, Beykan Şimşek xx (Okan Deniz dk. 85 ?), Mertan Caner Öztürk xx, Erdem Çetinkaya xx


Yedekler: Mele, Todorovic, Berk Yiğit Karadağ, Doğukan Efe, Ali Ülgen, Tamer Aşık, Halil İbrahim Esen, Batuhan Yılmaz, Tunahan Keskin


Teknik Direktör: İsmet Taşdemir


Altay: Cihan Topaloğlu xx, Erhan Kartal xx, İbrahim Öztürk xx, Abdülkerim Bardakçı xxx, Özgür Özkaya xx, Adamu xx, Yılmaz Özeren xx, Tatos x (Mustafa Murat Uslu dk. 89 ?), Oğuz Han Ayanoğlu x (Deniz Vural dk. 81 ?), Leandrinho x (Hüsamettin Yener dk. 66 ?), Paixao x


Yedekler: Aydın Bağ, Hakan Demirci, Mesut Can Tunalı, Cenk Özkaçar, Kazımcan,


Teknik Direktör: Ali Tandoğan


Kırmızı kart: Hüsamettin Yener (dk. 78) (Altay)


Sarı kartlar: Mertan Caner Öztürk, Erdem Çetinkaya, Ali Eren İyican (Osmanlıspor FK) Özgür Özkaya (Altay) - ANKARA

Türkiye Futbol Federasyonu, Osmanlıspor, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 04:01 Kaynak: İHA
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