TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 - Osmanlıspor: 0 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 - Osmanlıspor: 0 - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 - Osmanlıspor: 0

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşı karşıya geldiği Osmanlıspor'u 1-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 - Osmanlıspor: 0, System.String[]

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşı karşıya geldiği Osmanlıspor'u 1-0 mağlup etti.


Maçtan dakikalar


24. dakikada sağ taraftan Blagojevic'in kullandığı kornerde kale önünde Mehmet Yiğit'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden dışarı gitti.


38. dakikada Atakan Çankaya'nın Gimbert'e yaptığı müdahaleyi hakem Direnç Tongusluoğlu penaltı olarak değerlendirdi.


39. dakikada Emircan Altıntaş'ın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı kaleci sağından ağlara gönderdi. 1-0


81. dakikada Mehmet Sedef'in topsuz alanda Oğuz Yıldırım'a yaptığı hareketi hakem Direnç Tonusluoğlu kırmızı kart olarak değerlendirdi ve Mehmet Sedef'i oyundan attı.


Stat: Ümraniye İlçe


Hakemler: Direnç Tonusluoğlu xx, Kemal Elmas xx, Cem Özbay xx


Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Alaattin Okumuş xx, Muhammed Gönülaçar xx, Mehmet Sedef xx, Gökhan Süzen xx, Timur Temeltaş xx, Bahadır Taşdelen xx (Lazar dk. 60 x), Serkan Göksu xx, Akabueze xx (Gomis dk. 70 x), Emircan Altıntaş xxx (Emre Kurt dk. 81 ?), Gimbert xx


Yedekler: Fidayeo, Muharrem Öner, Yunus Emre Gedik, Nouri, Aykut Emre, İhsan Furkan


Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek


Osmanlıspor: Eyüp Türkaslan xx, Oğuz Yıldırım xx, Rıdvan Çankaya xx, Mehmet Yiğit xx, Ali Eren İyican xx (Görkem Can Güner dk. 86 ?), İbrahim Esen xx, Blagojevic xx, Ayuk xx, Barış Zeren xx (Todorovic dk. 55 x), Beykan Şimşek xx, Erdem Çetinkaya xx (Okan Deniz dk. 55 x)


Yedekler: Mele, Ali Ülgen, Tamer Aşık, Batuhan Yılmaz


Teknik Direktör: İsmet Taşdemir


Gol: Emircan Altıntaş (dk. 39) (Ümraniyespor)


Kırmızı kart: Mehmet Sedef (dk. 81) (Ümraniyespor)


Sarı kartlar: Akabueze, Timur Temeltaş, Gomis (Ümraniyespor) Atakan Çankaya, Halil İbrahim Esen, Blagojevic, Mehmet Yiğit, Oğuz Yıldırım (Osmanlıspor) - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Osmanlıspor, Altıntaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 03:59 Kaynak: İHA
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