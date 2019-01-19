Tff 2. Lig Fethiyespor: 1 Şanlıurfaspor: 2

Sahası bakımda olan 2. Lig kırmızı grup Muğla
ekibi Fethiyespor
, Şanlıurfaspor
'u Muğla Atatürk
stadında konuk etti. Maça kötü başlayan Fethiyespor 13 dakika içinde kalesinde 2 gol gördü. İlk yarının uzatma dakikalarında Fethiyespor Yakup Ramazan Zorlu
ile skoru bire indirdi. Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Fethiyespor, geliştirdiği ataklardan yararlanamazken, karşılaşma konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Stat: Muğla Atatürk
Hakemler: Cihan Aydın
xx, Çağlar Mehmet Uludağ
xx, Cankut Gönenç xx
Fethiyespor: Kemal Mert Özyiğit
xx, Recep Yılmaz x (Dak. 43 Yiğit Yöney x), Erdi Bakırcı x, Oktay Delibalta
x (Dak.74 Onur Okan
x), Cumhur Yılmaztürk x, Emre Balak x, Ramazan Zorlu x, Alican Karadağ
x, Medeni Böngöl x, Abdullah Topkara x, Anıl Arıcıoğlu x (Dak. 81 Mahmut Metin
?)
Şanlıurfaspor: Ömer Kahveci
xx, Samet Akaydın xxx, Aykut Akgün
xx, Harun Aydın
xx (Da. 44 Fevzi Özkan
x), Oğuzhan Türk xx, Sercan Kaya
xxx (Dak. 81 Halil İbrahim Tuna x), Mehmet Taşçı
xx, Can Erdem
xx (Dak.68 Benhur Keser x), Ömer Bozan
xx, Deniz Çevik
xx, Halil Köçer xx
Goller: Dak. 8-13 Sercan Kaya (Şanlıurfaspor) Dak. 45+2 Yakup Ramazan Zorlu (Fethiyespor)
Sarı Kartlar: Emre Balak, Anıl Arıcıoğlu, Yakup Ramazan Zorlu (Fethiyespor) Deniz Çevik, Halil Köçer, Can Erdem (Şanlıurfaspor) - MUĞLA