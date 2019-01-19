Son Dakika Haberleri: Tff 2. Lig Fethiyespor: 1 Şanlıurfaspor: 2

Tff 2. Lig Fethiyespor: 1 Şanlıurfaspor: 2

1 saat önce

Sahası bakımda olan 2. Lig kırmızı grup Muğla ekibi Fethiyespor, Şanlıurfaspor'u Muğla Atatürk stadında konuk etti.

Tff 2. Lig Fethiyespor: 1 Şanlıurfaspor: 2, System.String[]
Sahası bakımda olan 2. Lig kırmızı grup Muğla ekibi Fethiyespor, Şanlıurfaspor'u Muğla Atatürk stadında konuk etti. Maça kötü başlayan Fethiyespor 13 dakika içinde kalesinde 2 gol gördü. İlk yarının uzatma dakikalarında Fethiyespor Yakup Ramazan Zorlu ile skoru bire indirdi. Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Fethiyespor, geliştirdiği ataklardan yararlanamazken, karşılaşma konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: Muğla Atatürk

Hakemler: Cihan Aydın xx, Çağlar Mehmet Uludağ xx, Cankut Gönenç xx

Fethiyespor: Kemal Mert Özyiğit xx, Recep Yılmaz x (Dak. 43 Yiğit Yöney x), Erdi Bakırcı x, Oktay Delibalta x (Dak.74 Onur Okan x), Cumhur Yılmaztürk x, Emre Balak x, Ramazan Zorlu x, Alican Karadağ x, Medeni Böngöl x, Abdullah Topkara x, Anıl Arıcıoğlu x (Dak. 81 Mahmut Metin?)

Şanlıurfaspor: Ömer Kahveci xx, Samet Akaydın xxx, Aykut Akgün xx, Harun Aydın xx (Da. 44 Fevzi Özkan x), Oğuzhan Türk xx, Sercan Kaya xxx (Dak. 81 Halil İbrahim Tuna x), Mehmet Taşçı xx, Can Erdem xx (Dak.68 Benhur Keser x), Ömer Bozan xx, Deniz Çevik xx, Halil Köçer xx

Goller: Dak. 8-13 Sercan Kaya (Şanlıurfaspor) Dak. 45+2 Yakup Ramazan Zorlu (Fethiyespor)

Sarı Kartlar: Emre Balak, Anıl Arıcıoğlu, Yakup Ramazan Zorlu (Fethiyespor) Deniz Çevik, Halil Köçer, Can Erdem (Şanlıurfaspor) - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 04:28 Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Muğla, Şanlıurfaspor, Fethiyespor, Spor
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