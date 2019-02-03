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Tff 2. Lig: Fethiyespor: 2 - Fatih Karagümürük 0

32 dakika önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.

Tff 2. Lig: Fethiyespor: 2 - Fatih Karagümürük 0, System.String[]
TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.

Stat: Fethiye Şehir Stadı

Hakemler: Turgut Doman xxx, Sezgin Altun xxx, Özcan Sultanoğlu xxx

Fethiyespor: Übeyd xxx, Erdi xxx, Alper xxx, (Dk. 89 Mertcan x), Onur xxx, (Dk. 60 Anıl xx), Cumhur xxx, Fethi xxx, Emre xxx, Sefa xx, (Dk. 73 Oktay xx), Alican xxx, Medeni xxx, Abdullah xxx,

Fatih Karagümürük: Tarık xx, Şenol xx, Turgut xx, ( Dk. 55 Tuğrul x), Youssef xx, (Dk.68 Ramazan x), Erkan xxx, Murat xx, Ufuk xx, Bilal xx, Abdulhamit xx, Ali xx, Ahmet xx,( Dk. 83 Barış xx)

Gol: Dk. 24 AlperDk. 76 Emre ( Fethiyespor)

Sarı Kartlar: Dk. 16 Sefa, Dk. 25 Alper ( Fethiyespor), Dk. 60 Şenol, Dk. 75 Bilal (Fatih Karagümrük)

Kırmızı Kart: Dk. 56 Turgut, Dk. 81 Abdulhamit (Fatih Karagümrük) - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:40 Kaynak: İHA

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