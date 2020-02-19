TFF 2. Lig Niğde Anadolu Fk 2 Tuzlaspor: 3

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Niğde Anadolu FK, 24.hafta maçında sahasında Tuzlaspor'a karşı 2-0 öne geçmesine rağmen 2-3 kaybetti.

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