TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 4 - Vanspor: 2

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 11. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Vanspor FK'yı 4-2 mağlup etti.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Yalçın Taşkınfurat xx, Can Cengiz xx, Ufuk Uğurlu xx, Samet Özkul xx
Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan xx, Canberk Özdemir xx, Özgür Kedikli x (Orkun Dervişler dk. 83 ?), Bekir İrtegün xx, Berkaycan Değirmencioğlu xx, Taşkın İlter xxx (Serkan Odabaşoğlu dk. 75 x), Denis Taşkesen xx, Abdülaziz Solmaz xxx, Aydın Yılmaz xx (Okan Baydemir dk. 71 xx), Berk İsmail Ünsal xx, Yaser Hacımustafaoğlu xx
Vanspor FK: Salih Şenbaş x, Yakup Demir x, Ufukhan Bayraktar x, Şerif Doğan x (Murah Behram dk. 60 x), Barış Sağır xx, Barış Gök xxx, Oktay Aydın x, Mert Özyıldırım x (Cihan Özkaymak dk. 59 x), Serdar Cansu xx, Batuhan Er xx, Mehmet Sıddık İstemi x (Samet Cantürk dk. 45 x)
Goller: Batuhan Er (dk. 21), Serdar Cansu (dk. 33) (Vanspor), Yaser Hacımustafaoğlu (dk. 45), Abdulaziz Solmaz (dk. 55), Abulaziz Solmaz (dk. 68), Yaser Hacımustafaoğlu (dk. 90) (Sakaryaspor)
Kırmızı kart: Yakup Demir (dk. 43) (Vanspor)
Sarı kartlar: Yakup Demir, Batuhan Er, Salih Şenbaş, Oktay Aydın (Vanspor), Yaser Hacımustafaoğlu (Sakaryaspor) - SAKARYA